Od pondělí 4. října až do neděle 10. října se všechny plánované příjmy pacientů odehrají přímo na příslušných lůžkových odděleních nemocnice. Během těchto dnů zdravotníci vyšetří lidi s akutními potížemi v interní ambulanci ve 3. patře budovy A, nebo v chirurgické či traumatologické ambulanci ve 3. patře polikliniky. Tato pracoviště fungují nepřetržitě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.