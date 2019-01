Litoměřicko/Česká Lípa - Policisté z Litoměřicka vyhlásili pátrání po dvaadvacetiletém Jaroslavu Plačkovi, který je duševně nemocný a nutně potřebuje léky.

Naposledy byl viděn v obci Horní Beřkovice tento týden v pondělí. Mladý muž by se mohl pohybovat také na Českolipsku, odkud pochází.

Podle informací policie není nijak nebezpečný. Bez účinku medikamentů může ale působit zmateným dojmem.

Hledaný muž je zhruba 160 centimetrů vysoký, střední postavy. Má modré oči a hnědé vlasy. Zdánlivě vypadá zhruba o tři roky starší, než přitom ve skutečnosti je.

Policisté po mladíkovi vyhlásili pátrání v pondělí po tom, co odešel neznámo kam a doposud o sobě nepodal žádnou zprávu. V této souvislosti policie prosí o jakoukoli informaci, která by vedla k jeho nalezení. Lidé, kteří by případně věděli, kde by se mohl Plaček nacházet, mohou volat linku 158.