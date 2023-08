/FOTO, VIDEO/ Přes závažné diagnózy, které si v životě vyslechli, přes prodělanou onkologickou léčbu se rozhodně osudu nepoddávají. Řeč je a aktivních členech klubu onkologicky nemocných pacientů a přátel Českolipská Vesna.

Pacientská organizace onkologicky nemocných Českolipská Vesna už léta pomáhá s prevencí, teď se bojí o klubovnu... | Video: Deník/Petr Pokorný

Veřejnost je registruje zejména při prodeji žlutých kytiček během Českého dne proti rakovině nebo na nejrůznějších osvětových akcích na Českolipsku. Především ženy – členky se ale každý týden pravidelně schází ve své pronajaté klubovně v českolipské Poříční ulici, kde si popovídají, plánují své akce či se už rovnou pustí do ručních prací, aby si, korunu po korunce, vydělaly na každoroční rekondiční pobyt.

„Cílem naší organizace je pomáhat a zlepšit kvalitu života onkologických pacientů i jejich rodin. Lidé se přichází nejčastěji zeptat co dělat, když je zákeřná choroba potká. Co dělat a jestli se to dá přežít, hlavně si ale chtějí popovídat. Často se rozpovídají o všem možném, nejen o nemoci, která je nebo někoho blízkého postihla,“ zdůraznila bývalá učitelka Eva Barkmanová, která Českolipskou Vesnu léta vede.

Jak si ale i přes svou neutuchající vitalitu a angažovanost posteskla, klub se nyní dostává do bezvýchodné situace kvůli nečekaně razantnímu výměru za energie. „Z deseti tisíc jsme rázem na čtyřiceti, to bychom nedali dohromady, ať se snažíme jakkoliv. Sháníme tedy náhradu, i když nám tato místnost sloužila sedmnáct let a vyhovuje nám,“ přiznala Barkmanová. Podle ní jim musela realitní kancelář, co již notně vyprázdněnou kancelářskou budovu spravuje, rozpočítat energie za celý areál, nikoliv jen za jednu místnost, kde se schází. „Teď je to pro nás tedy po tolika letech doslova boj o přežití.“

Mariánské slavnosti pobavily Nový Bor. Patřily hlavně hudbě a dětem

Předsedkyně Barkmanová ocenila skutečnost, že radnice jim sice nájem nezvyšuje a naopak přispívá na celoroční činnost Vesny částkou 18 tisíc korun, ale za nových okolností to nestačí. Členům už síly a zdroje pro udržení chodu klubu dochází. „Kromě přednáškové činnosti o rakovině, kouření, zdravém životním stylu pro veřejnost a pořádání akcí pro školy, přes zajištění Květinového dne a dalších akcí jako Každý svého zdraví strůjcem, jsme šily roušky, potom tašky, sbíráme také starý papír nebo navlékáme korále, náramky. Do kasičky si dáváme korunky z prodeje medu či kávy, kterou na schůzkách vypijeme, ale nic naplat…,“ přiblížila snahy Eva Barkmanová.

„Stěhování nás asi nemine, každý z nás už něco nevrhl, sehnal. Pro činnost potřebujeme nejen místnost se židlemi, naše klubovna se stává často i tvořivou dílnou, důležitý je i kout pro skladování věcí a informačních materiálů,“ uvedla s tím, že aktuálně má Českolipská Vesna 32 aktivních členů. „Ale jsme otevřeným klubem, lidé přicházejí jen pro radu nebo pro materiály. Dojíždí mezi nás ženy třeba až z Rumburku, Litoměřic či Budyně nad Ohří,“ řekla předsedkyně Barkmanová. „I ty z daleka se účastní našich akcí a prodávají kytičky, občas si přijedou i mezi nás popovídat.“

I v takto skromném počtu připravují přednášky ve školách, zapojují se do nejrůznějších akcí, které se týkají zdravotnictví nebo sociální oblasti. Právě prevence je podle Barkmanové velice důležitá. U žen je největším problémem rakovina prsu a nádory na děložním hrdle, u mužů rakovina prostaty a tlustého střeva. „Chce to chodit na preventivní prohlídky, zejména mužům se do toho příliš nechce,“ doporučila. Je názoru, že o prevenci a rizicích mají být informováni už žáci základních škol a středoškoláci. Vesna na osvětě spolupracuje s většinou školských zařízení v regionu.

Bezpečná trasa do České Lípy. Nový Bor se pochlubil první částí cyklostezky

„Většina z nás je onkologicky nemocná, tak si povídáme, co a jak je nového, jak je to třeba u doktorů, pak zase o tom, co budeme vyrábět nebo co nás čeká,“ sděluje Českolipanka Helena Cmíralová. Součástí Vesny je už jedenáctý rok: „Přivedla mě sem kamarádka, když jsem ještě nebyla onkologický pacient, ale měla jsem už problémy. Člověk nevěděl, co ho čeká a nechtěl být sám. Byla jsem ráda, že jsem se měla komu svěřit, s kým si popovídat, protože některé členky už podobné zkušenosti měly,“ přibližuje.

Pravidelné schůzky a rozhovory prý pomáhají, jak máloco. „Probíráme jak lékaře a novinky, tak nejrůznější nemedicínské problémy, kterých má na stáří člověk poměrně dost, třeba s bydlením. Pak se těšíme na ten rekondiční pobyt, na který si vyděláváme tím prodejem žlutých kytiček, jen letos jsme jich prodali přes devět tisíc kusů,“ sdělila Cmíralová. Kytičky prý chystají dva měsíce, k tomu třídí různé informační materiály a vše roznáší do škol.

„Každý se tady může vypovídat, sdělit, co ho trápí. Opravdu úžasný je ten kontakt, hodně mi to pomáhá,“ poznamenává další členka Míla Maškarincová.