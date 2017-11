Nemusí Lípě pár let platit nájemné

Česká Lípa – Opravy za téměř půl milionu korun započte Jizerským pekárnám město Česká Lípa do nájemného za jednu z provozoven. Činže tak městu nebude chodit přes čtyři roky.

Nejnovější provozovna Jizerských pekáren na českolipském Jeřábkově náměstí má 66 metrů čtverečních.Foto: Deník / Jelínek Jiří

Jak jsme vás před časem informovali, Jizerské pekárny požádaly město Česká Lípa o započtení části nákladů za provedenou rozsáhlou rekonstrukci provozovny na Jeřábkově náměstí. Rada města záměr při svém posledním zasedání schválila. Vedení radnice tvrdí, že je to běžné. Od roku 2002 se tak v různé míře stalo osmkrát.

Celkové náklady na rekonstrukci zhruba šedesátimetrové provozovny se podle ředitele Jizerských pekáren Romana Kozáka vyšplhaly přes devět set tisíc korun. Od města podnik žádal zhruba polovinu. „Vyčíslili jsme jen ty stavební práce, kterými jsme prostor zhodnotili a které tam zůstanou,“ říká Kozák s tím, že věci jako zařízení, vitríny, nábytek nebo záchody, jdou za nimi.

NEMORÁLNÍ

Radě města doporučil schválit záměr finanční výbor města, jehož je Roman Kozák předsedou. K projednání sice výboru předložil, ale podle svých slov se při hlasování zdržel. Stejně jako když o tom následně hlasovala rada města, jejímž členem Kozák je. Novopečenému členovi finančního výboru Petru Jeníkovi se celá věc od začátku nelíbí. „Konzultoval jsem to s právníky spolku Oživení a nic nezákonného to není. Jen mi přijde nemorální, aby si zastupitel a radní města požádal o peníze pro svoji firmu,“ říká Jeník.



Podle starostky České Lípy jsou tyto dohody, pokud výrazně zhodnocují majetek města, korektním obchodním vztahem. „Co město získává, o tom se každý může na vlastní oči přesvědčit,“ říká Romana Žatecká Doposud bylo současné vedení města relativně skoupé. V období od roku 2014 do současnosti takto započetlo nájemné ve výši 126 230 korun. „V letech 2002 až 2010 dosáhly tyto zápočty částky 2 689 566 korun,“ uvádí mluvčí českolipské radnice Václav Šámal.

„V této podpoře budeme pokračovat. Chceme v našich bytech a nebytových prostorách spokojené nájemce,“ doplňuje místostarosta České Lípy Juraj Raninec.

Je ale otázkou, zda by jiný nájemce o podobnou podporu zažádal. Podle zápisu ze zastupitelstva, které následovalo po loňském schválení pronájmu provozovny na Jeřábkově náměstí radou města, mělo totiž o objekt zájem více subjektů. Jeden z nich byla také pekárna. Během jednání na to upozorňovali opoziční zastupitelé František Chot a Tomáš Martínek.



„Byli tři zájemci, všichni nabízeli regulovanou cenu,“ uvádí v zápise zastupitel František Chot.