Několikaměsíční stavební ruch a komplikaci s dojížděním by už ráda měla za sebou mladá maminka Jana Křepinská: „Do Manušic to je s dětmi daleko, a když potřebuji na Lada, musíme pěšky přes pole,“ posteskla si žena, která žije uprostřed vsi.

Ač by se to někomu mohlo zdát, tak uzavřený průjezd obcí včetně zrušené zastávky MHD nepřinesl místním příliš klidu. „Klid tu není, stavbaři makají, ale nárazově, často i o víkendech. Doufáme, že už stavba brzy skončí, už trvá přeci jen hodně dlouho,“ dodala Křepinská. Prodloužení termínu dokončení ji nepotěšilo, protože děti čeká cesta do školy. „Když bylo potřeba, pomáhali jsme si třeba s nákupy mezi sousedy,“ vzpomínala na dny, kdy byli jednotliví obyvatelé průběhem stavby krátkodobě omezeni v pohybu.

Úplnou uzavírku Častolovic schválil českolipský odbor dopravy od 1. června až do 31. srpna. Kvůli zpoždění stavebních prací však dojde k prodloužení uzavírky až do 18. září. V pondělí 31. srpna a v úterý 1. září bude navíc mezi domy v místní části probíhat pokládka asfaltu. Kvůli tomu bude průjezd obcí znemožněný i pro místní obyvatele.

Lidé budou moci odjet do 6.30 ráno a přijet zpět po 21.00 hodině. Auto bude možné přeparkovat a nechat před cedulí uzavírky, ale bude nutné nechat v místě pruh pro průjezd techniky přibližně 2,5 až 3 metry.

Podle mluvčí českolipské radnice Kristýny Kňákal Brožové není oprava komunikace v Častolovicích investiční akcí města, ale Libereckého kraje, kde zhotovitelem stavby je firma Strabag. „Město se s firmou dohodlo, že od 1. září bude možný průjezd autobusů kvůli zajištění dopravy dětí do škol,“ uvedla Kňákal Brožová.

V rámci stavebních prací dělníci se svou technikou opravovali povrchy komunikace a zejména zgruntu budovali dva vodní propustky na začátku této místní části. A právě tyto stavební práce fakticky znemožnily průjezd Častolovicemi. Do obce tak mohli jen místní obyvatelé. „I když nejsme investorem, tak jsme stavbu sledovali, účastnili jsme se kontrolních dnů, protože stavba probíhá na našem území a máme zájem na tom, aby probíhala tak, jak má,“ poznamenala mluvčí města.

Jak sdělil ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička, zahájení stavby na silnici III/2629 v Častolovicích bylo plánované v květnu 2020. Nicméně z důvodu celospolečenské situace způsobené pandemií koronaviru muselo být zahájení posunuto o měsíc až na 1. červen.

„Důsledkem tohoto posunu je předpoklad dokončení v září. K jinému dalšímu prodloužení způsobenému zdržením v průběhu výstavby nedošlo a délka výstavby je stále stejná,“ uvedl Růžička. Ujistil, že stavba probíhá podle harmonogramu a aktuálně zbývá dokončit práce na obnově asfaltových vrstev vozovky, silničních krajnic, záchytných zařízení, dopravního značení a finálních terénních úprav.

„Dopravní opatření se odvíjela od toho, že součástí projektu byly práce na dvou mostcích přes Častolovický potok. Tyto mostky se musely opravovat postupně jeden po druhém, nebylo možné na nich pracovat současně,“ vysvětlila mluvčí Skupiny Strabag Česko/Slovensko Edita Novotná, proč stavba na tak dlouho zasáhla do života vsi a všech řidičů, kteří byli zvyklí přes ní jezdit.