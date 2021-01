„Žena se pokusila chlapce zadržet, ten se jí ale vysmekl a utekl. Jeho kamarád se zachoval stejně,“ uvedla mluvčí. Strážníkům se záhy podařilo najít oba kluky, kteří se po celé řadě vytáček nakonec přiznali. Údajně se koulovali a kolemjdoucí zasáhli nechtíc. Ačkoliv vše mohlo mít dohru u správního orgánu, zraněná žena souhlasila s alternativou, že se jí oba kluci omluví.

Schůzka se odehrála přímo na služebně Městské policie Česká Lípa za přítomnosti zákonných zástupců obou nezletilých. „Nechovejte se zbaběle, když někoho trefíte zezadu do hlavy, můžete mu ublížit. Raději sportujte a neblbněte,“ slyšeli kluci z úst ženy, kterou zranili.

Oba dva i jejich rodiče se pak omluvili a vyjádřili lítost nad tím, co se stalo. „To, že jste našli pachatele, mě mile překvapilo, bylo to jako najít jehlu v kupce sena,“ poznamenala žena na adresu městské policie. „Jsem ráda, že jsem se s nimi mohla sejít a všechno si vyříkat. Ze strany městské policie je to dobře splněná povinnost a kdyby to takhle fungovalo všude, tak jsme dneska dál,“ nešetřila chválou práce MP.