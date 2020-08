Byl v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Nebylo o tom pochyb při hlavním líčení u Okresního soudu v České Lípě. Obžalovaný 43letý Roman Z. z Mostu na místě přijal rozsudek dvouletého vězení s podmíněným odkladem na dobu tří let a stejně tak dlouhý zákaz řízení jakéhokoli motorového vozidla. Senát akceptoval návrh trestu, který předložil žalobce. Pouze zkrátil navrhovaný zákaz řízení o rok.

„Ohledně viny neměl senát nejmenší pochybnosti. Porušil jste důležitou zákonnou povinnost jet ve svém pruhu. Od toho se odvíjí i právní kvalifikace,“ komentovala rozsudek předsedkyně senátu Zuzana Bohatá Koldovská. „Obžalovaný je potrestán už i tím, co se stalo,“ podotkla. Jak dále vysvětlila, u trestných činů, které souvisejí s dopravou, je nutné ukládat i trest zákazu činnosti. „Jako přiměřené se nám v tomto případě jeví doba tří let,“ řekla soudkyně.

Hrana na krajnici?

Tragická kolize se udála po poledni na konci srpna loňského roku za dobrého počasí a na rovném a přehledném úseku silnice I/15 za obcí Kravaře, kudy Roman Z. s rodinou cestoval automobilem Alfa Romeo 159. Ve směru na Stvolínky, ze stále nevysvětlitelných důvodů, vyjel vpravo. „Je tam docela vysoký asfalt, do krajnice mi kolo sjelo asi náhodně, nevěnoval jsem se při řízení ničemu jinému,“ hájil se Roman Z.

Když strhl řízení, dostal smyk a rozjetý vůz vjel do protisměru, kde se střetl s motocyklem Suzuki, který řídila rakouská turistka Andrea J. (1968). Po nárazu se odtrhlo přední kolo motocyklu a explodovala jeho palivová nádrž. Motorkářka utrpěla mnohočetná poranění, silné trauma krční páteře a mozku, což bylo neslučitelné se životem. „Jeli jsme úplně normálně, v autě byl klid. Vnímala jsem škubnutí auta, asi od kola na krajnici. Přítel strhl volant, aby se dostal zpátky, přišel smyk a dostal se do protisměru a do toho se ozval náraz,“ popsala osudný moment přítelkyně obžalovaného Miroslava P.

Svědek Jan Ch., který místem projížděl a zaznamenal výbuch motorky, ihned volal a naváděl záchranku. „Na uvedené silnici jsem nic neobvyklého, co by mohlo být za havárií, neviděl, udržoval jsem si odstup od motorek,“ vypověděl.

Soudní znalec Jan Kubelka tvrdil, že v místě silnice není razantní překážka či skok: „Je tam jen určitá hrana, přechod, kde končí asfalt, je kolmý. Vozovka byla v běžném stavu.,“ řekl Kubelka. Podle jeho šetření byl technický stav automobilu dobrý. Střetovou rychlost alfy vypočítal na 70 km/hod., rychlost motocyklu na zhruba 89 km/hod. Výpověď obžalovaného označil za věrohodnou. „Proč auto najelo na krajnici, nelze z technického hlediska říci,“ uvedl soudní znalec.

„Vina obžalovaného byla prokázána, byl si vědom viny a velmi pozitivně hodnotím jeho snahu spojit se s rodinou oběti,“ prohlásil státní zástupce Jakub Fejfar.

Podle obhájce Jana Růžka byl v průběhu hlavního líčení skutek úplně objasněn, jeho klientovi polehčuje bezúhonnost i bezproblémová řidičská minulost. Délku zákazu řízení navrženou státním zástupce však považoval za nepřiměřeně přísnou. „Obžalovaný je zcela závislý na řízení motorového vozidla,“ řekl Růžek.

„Je mi to hlavně líto, i když nedokážu vysvětlit, jak se nehoda vůbec mohla stát,“ řekl v závěrečné řeči Roman Z. Ještě před tím na dotaz státního zástupce, zda nevidí ve svém řízení chybu, odpověděl: „Ne, nevidím, snažil jsem se zareagovat.“ Dodal, že si uvědomuje svou vinu za nehodu s tak fatálními následky. „Budu s tím žít do smrti. Je mi líto, co se stalo, že jsem vzal život,“ řekl Roman Z.

S nároky rakouských příbuzných usmrcené motorkářky se ještě před uskutečněním soudního jednání vyrovnala pojišťovna. Nikdo z nich se proto ani k hlavnímu líčení v České Lípě nedostavil. Rozsudek je pravomocný.