„V průběhu uplynulého roku jsme kvůli pandemii covidu-19 a omezení venkovních i vnitřních aktivit hledali nové terapeutické metody práce s našimi klienty. Chtěli jsme udržovat jak jejich fyzickou stránku, tak pracovat i s jejich emocemi a vzpomínkami,“ vysvětluje důvody zařazení taneční terapie do aktivit pro klienty ředitelka Alzheimercentra Česká Lípa Jaroslava Biolková.

Podle ní je právě tanec a zpěv naprosto ideální kombinací, kdy nemocní za doprovodu terapeutů tančí a současně u nich při hudbě často dochází k oživování vzpomínek na mládí. Na dobu, kdy chodili například na koncerty nebo navštěvovali hodiny tance. „Taneční terapii si užili i ti, kteří si mysleli, že je hudba a tanec nevtáhnou do děje, postupně se roztančilo celé centrum,“ říká Biolková. „Po hodině terapeutického tance měli mnohem lepší náladu a často si pak dále prozpěvovali.“

Taneční pohybovou terapii v Alzheimercentru Česká Lípa představil taneční mistr Petr Veleta, který je zakladatelem pohybové a taneční metody EXDASE. Touto psychomotorickou terapeutickou metodou pomáhá seniorům, lidem s demencí i vozíčkářům. „První základní informací, kterou jsem dostal od odborníků, bylo, že lidé postižení demencí ztrácí paměť a orientaci. Nemají již sice momentální paměť, ale více si pamatují, co dělali před 50 lety, než co měli k obědu. Nikdo mi nikdy neřekl, že ztrácí zájem o hudbu a zábavu. Na základě těchto informací jsem se pokusil pro seniory připravit tanec za doprovodu jim známé dobové hudby,“ říká Petr Veleta.

Ten působil přes dvacet let jako asistent režie opery Národního divadla. Se seniory nejdříve navazuje kontakt podáním ruky, vlídným slovem. Následně přijde na řadu příjemná hudba a názorně předváděné drobné a jednoduché pohyby – rozcvička. „Na rytmickou hudbu mohou všichni tleskat nebo dupat nohama. S pomocí pečovatelů se senioři drží za ruce, vytvoří kruh a tančí všichni dohromady. Jakmile po chvíli všichni zjistí, že mohou, že se jim nic nestane, a že je to zábava, uvolní se a je čas nabídnout diskotéku na rychlou moderní hudbu,“ detailně rozebírá samotnou taneční pohybovou terapii taneční terapeut.

Podle ředitelky českolipského centra je taneční terapie u lidí s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence velice efektivní. „Emoční paměť zůstává zachována velmi dlouho a při poslechu hudby si naši klienti vybavují – i po velmi dlouhé době – své emoce, které mají s hudbou a tancem spojené. Všichni naši klienti se během taneční hodiny s radostí pohybovali do rytmu, a to bez ohledu na to, zda musí používat pro svůj pohyb vozíček, chodítko nebo hole. Nenásilnou a přirozenou formou tak aktivovali svaly a rozhýbali klouby," dodává Biolková.