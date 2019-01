Českolipsko – V prosinci dle očekávání výrazněji vzrostla nezaměstnanost. Na Českolipsku byla na konci roku na hodnotě 2,6 procent, tedy o 0,3 procentního bodu více než o měsíc dříve.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Vývoj v regionu byl obdobný jako ve zbytku republiky. „S příchodem zimy postupně končí sezonní práce zejména v zemědělství či stavebnictví a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž skončily termínované pracovní smlouvy a dohody nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost,“ vysvětluje generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková. V absolutních číslech na Českolipsku přibylo 188 osob bez práce, ke konci loňského roku jich bylo 2 074. Zároveň ale přibylo pracovních míst, které ÚP v regionu nabízí, a to o 53 na 2 524 volných pozic. I přes růst zůstává nezaměstnanost v celé zemi nízká a mělo by to tak být i letos. „Během roku 2019 můžeme očekávat stabilní situaci na trhu práce, obdobně jako tomu bylo loni,“dodala Sadílková.