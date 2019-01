Sosnová - Kurzy bezpečné jízdy normálně stojí tři a půl tisíce korun. Pro obyvatele Českolipska a celého kraje jsou „za babku".

Na kurzech se motoristé učí jezdit, brzdit a vyrovnávat smyk na mokrém povrchu na rovině i v zatáčce. | Foto: Deník/Petr Šimr

Nebezpečná místa, silnice smrti, smyk na náledí. Kritické situace a místa, se kterými se mohou nezkušení řidiči setkat, je už nemusí překvapit. Mohou si je vyzkoušet, zažít a naučit zvládat v kurzech bezpečné jízdy.

Ty znovu vypsalo Centrum kurzů bezpečné jízdy, sídlící na autodromu v Sosnové. Pro každého obyvatele Českolipska i celého Libereckého kraje přináší jednu důležitou věc navíc: kurzovné stojí jen 200 korun. Standardní cena je přitom 3492 korun.

„Podmínkou účasti je bydliště účastníka v Libereckém kraji a zároveň věk nepřesahující třicet let," objasnil Jan Peškař z autodromu v Sosnové. „Smyslem kurzů je, aby se zvýšila bezpečnost silničního provozu v kraji. Školení se vždy nese především v duchu spojení zábavy s poučením. Účastníci jsou vneseni do situací, jež mohou na našich silnicích kdykoli nastat a každý řidič by na ně měl být připravený," popisuje Peškař.

Nácvik nestandardních situací probíhá v bezpečí polygonu. Kurzy bezpečné jízdy tady v Sosnové nejsou ničím novým, ale spousta lidí je má zafixované pod poněkud zavádějícím označením „škola smyku". Jak ale vysvětlil Jan Peškař, cílem je pravý opak: naučit řidiče smyku předcházet a teprve v poslední řadě jej zvládnout.

„Jde o to, aby řidiči získali správné povědomí při řízení automobilu se zvláštním zaměřením na defenzivní jízdu. Málokterý z řidičů měl možnost si skutečnou krizovou situací předem vyzkoušet a tedy správně reagovat a minimalizovat následky," vysvětlil Jan Peškař.

Registrace je možná na www.kurzybezpecnejizdy.cz.