Vážná zamyšlení věřícího člověka, filmařská témata, ale krásně stylizovanou řečí prodchnutou i humorem. To vše nabídl návštěvníkům pro některé nezvyklý host v zářícím barokním areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici, herec a dnes především uznávaný režisér Jiří Strach.

Svatostánek s krásně upraveným okolím byl v pátek 2. června jedním z těch, co se široké veřejnosti otevřely k večerní návštěvě během Noci kostelů. A barokní skvost byl plný lidí. Nepochybně lákadlem pro ně bylo setkání s režisérem filmových hitů Anděl Páně Jiřím Strachem. Brilantním řečníkem, který zde hovořil o víře, desateru, současné společnosti i o tom, jaké filmy točí raději.

„Současná témata, kterými žije tahle společnost, mě nebaví. Mám natočit, že se nějaký kluk chce nechat přeoperovat na holku. Daleko více inspirace nacházím v historii, všechno už se v ní stalo, odehrálo a pro dnešek v ní najdeme souvislosti,“ uvedl Strach a poukázal na vnitřek kostela, který vytvořili umělci – řemeslníci. „Má vás pozdvihnout někam výš, ale natočit film, o tom jakou realitu žijeme, tak to si mohu pustit televizní zprávy a nemusím kvůli tomu točit film. Myslím, že v dnešní době je potřeba do diváků vlévat nějakou naději, sdělovat něco pozitivního a povýšit je z těch jejich každodenních starostí k něčemu vyššímu,“ řekl oblíbený režisér.

„Ano, mám pocit, že v těch historických tématech to jde snadněji než v té povrchní současnosti,“ přiznal s tím, že leckdo je přesvědčen, že jsme součástí té nejlepší civilizace, jaká tu byla. „Přišel třeba jen covid a hned jsme takhle malí! Ani o tom charakteru současné české společnosti nemá smysl točit filmy, protože ten není valnej. Už nejsme tak silní jako byli Gabčíkové, Kubišové, který byli schopni se obětovat pro tuto zem. Je to těžké, ale nejsme tady proto, abych vám kazil náladu skepsí. Pán Bůh má jednu úžasnou věc, a to je naděje. I když se cokoliv děje špatně, tak o něj se vždy můžete opřít, on vás padnout nenechá,“ zdůraznil slavný filmař.

Podle něj už mladá generace nepřebírá křesťanské desatero ani jako mravní kodex a podle toho se chová. Je zděšen, jak se tzv. genderem rozpadá základní lidství, s nímž byl každý stvořen, tedy jako muž a žena. „Já si myslím, že naší povinností není ani tak přivádět lidi ke spáse, ani diktovat, jak mají žít, ani je učit chodit do kostela, to není priorita nás věřících a církve, ale naše hlavní povinnost je uhájit elementární lidství, se kterým jsme byli zrozeni. To je velmi důležitá věc současné doby,“ prohlásil Strach.

„Odtajnil“ i záměr natočit Anděla Páně 3

S třetím pokračováním oblíbené pohádky Anděl Páně to je podle režiséra malinko komplikované. „Jednička byla taková opatrná, říkal jsem si, že jsem odvážný chlapec, natočit do této ateistické země pohádku o andělech, pánubohu a nebi, to dostanu strašně do těla, vypískají mě. Stal se ale pravý opak. Když jsme po 11 letech udělali druhý díl, tak do kin přišlo neuvěřitelných 1,3 milionu lidí. Diváci si postavy zamilovali. Měli jsme požehnání od Pána Boha.“

Jak uvedl, film byl ziskový, proto si teď u třetího dílu všichni myslí, že zase vydělá velké peníze. „Každý by se rád do toho koláče zakousl, ještě víc než třeba má nárok. Tímhle způsobem ale nebudeme pracovat. My jsme ty první díly natočili naprosto nezištně. V momentě, kdy si z hlavy uděláme kalkulačku a už předem budeme počítat kolik peněz vyděláme, tak to nám Pán Bůh, co? Na se re,“ řekl už potichoučku režisér. Zopakoval, že první díl komediální pohádky byl o schopnosti obětovat se pro někoho jiného, což je velké křesťanské téma. Druhý díl je o schopnosti odpouštět nepřátelům. „A téma třetího dílu by bylo, že kdo lituje svých hříchů, kdo umí litovat svých hříchů, tak se do nebe dostane,“ naznačil Strach. Tradičně skvělým doplňkem Noci kostelů v Horní Polici byl i koncert profesora AMU Jaroslava Tůmy, který dokonale ovládá zdejší zrestaurované varhany.

Letošní ročník Noci kostelů je už patnáctý. Jak vysvětlil, administrátor hornopolické farnosti Stanislav Přibyl, akce vznikla v Rakousku, kde jeden kostelník dostal nápad, že by měl kostel otevřít i mimo bohoslužby, aby se lidé nebáli vstoupit. „A po Rakousku můžeme říci, že se tradice uchytila nejvíce v České republice,“ řekl Přibyl s tím, že v pátek 2. června večer se po celé republice otevřelo 1800 kostelů mezi nimi i tento v Horní Polici. „V kostelích jsou zajímavé programy a jeden zajímavý program je i zde, vítám tady režiséra, herce a hluboce věřícího člověka, snad mohu říci i kamaráda, Jiřího Stracha,“ uvedl hosta duchovní Přibyl.

„Trochu to souzní s tím úmyslem Noci kostelů, otevřít je abychom neměli strach do nich vstoupit, protože pro někoho vstoupit do kostela je docela náročná disciplína. Zažil jsem ho i sám, když jsem měl v Jeruzalémě jít do synagogy na židovskou bohoslužbu, kde jsem nevěděl jak se chovat, takže jsem měl opravdu strach. Tady na vás čeká ale jiný Strach, kterého se vůbec nemusíte bát,“ řekl s úsměvem Stanislav Přibyl.