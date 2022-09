Hledá se Babička roku Libereckého kraje, nominujte tu svoji

Máte talentovanou babičku a je jí více než šedesát let? Pak ji přihlaste do krajského kola soutěže Babička roku 2022. Čas pro podání přihlášky máte do 15. září.

Ilustrační foto | Foto: Vladimír Meluzín