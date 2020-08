Nominujte osobnosti z Lípy na Poděkování starostky. Čas je do konce týdne

Již 19 let se v České Lípě uděluje ocenění Poděkování starostky. To v průběhu let získaly osobnosti z oblasti vzdělávání, kultury a sportu. Dále také hasiči, policisté, drobní podnikatelé a další občané České Lípy, kteří vykonali nějaký mimořádný čin.

Poděkování starostky za rok 2019. | Foto: Vít Černý