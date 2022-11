Podle starostky Jitky Volfové je cílem vytvořit na tomto místě otevřený prostor, který je dostupný všem a ve kterém se lidé budou moci setkávat, bavit a vzdělávat. „Chceme, aby nová knihovna byla příjemným, vzdušným, světlým a bezbariérovým místem pro všechny, kteří mají chuť se vzdělávat, potkávat se nebo si užít klidu s knihou v důstojném prostředí. Měl by to být také prostor vhodný pro pořádání kulturních akcí, knihovna by se měla stát přirozeným centrem společenského života, kde každý najde zázemí, které hledá,“ objasnila záměry Volfová.

Budoucí knihovna v historickém centru České Lípy by měla dát i novou podobu Jeřábkovu náměstí. Dosavadní hlavní budova knihovny stojí nedaleko, na náměstí T. G. Masaryka, a je ve špatném technickém stavu. Svou dispozicí navíc neumožňuje výrazné rozšíření a stavební úpravy, které jsou nezbytné pro bezproblémový a moderní provoz knihovny v 21. století.

„Stávající budova knihovny tyto podmínky i přes nezměrnou snahu všech zaměstnankyň knihovny nesplňuje a není technicky možné ji zásadněji upravit. Proto postavíme budovu knihovny novou,“ prohlásila starostka s tím, že tak město získá nejen zbrusu novou a moderní budovu, ale vyřeší i dlouholetý problém s nezastavěným a plně nevyužitým prostorem v proluce Jeřábkova náměstí v samotném středu města.

Radní podle starostky vědí o neuskutečněném projektu výstavby hotelu soukromého investora z 90. let a dalších pozdějších aktivitách města v tomto prostoru. „Jsme v kontaktu nejen se stavebními odborníky, ale také s památkáři. Uskuteční se nový stavebně technický průzkum,“ řekla Deníku starostka Volfová.

Soutěž za 722 tisíc

Konkrétní podoba zamýšlené nového sídla městské knihovny vzejde z architektonické soutěže, kterou nyní Česká Lípa připravuje. „Na řádném uspořádání otevřené architektonické soutěže o návrh spolupracuje město s konsorciem HP_MV, které zvítězilo ve výběrovém řízení,“ informovala mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Konsorcium HP_MV tvoří kancelář Havel&Partners a architekt Miroslav Vodák, veřejnou zakázku na uspořádání architektonické soutěže získalo konsorcium s nabídkovou cenou téměř 772 tisíc korun. „Nyní shromažďujeme veškeré potřebné dokumenty a dáváme dohromady podmínky soutěže. Vyhlásit bychom soutěž chtěli na začátku příštího roku,“ upřesnil českolipský místostarosta Martin Brož.

Po vyhlášení vítězů architektonické soutěže s nimi bude město dále jednat o tom, kdo z nich zpracuje kompletní projektovou dokumentaci výstavby nové budovy městské knihovny. Úplně stejně podle Brože město postupovalo i v případě architektonické soutěže na rekonstrukci Škroupova náměstí, kde projektovou dokumentaci nakonec zpracovává vítěz soutěže, ateliér M2AU z Brna.

Nová budova knihovny by měla stát v proluce Jeřábkova náměstí, stavba se dotkne i dlouhodobě nevyužívaných objektů čp. 158 a 159, které by měly být do nové knihovny zakomponovány. Součástí návrhu by měla být také budoucí podoba samotného Jeřábkova náměstí, na kterém je nyní parkoviště. To, že je prostor proluky Jeřábkova náměstí pro stavbu knihovny vhodný, si město ověřilo v rámci ideové architektonické soutěže v roce 2018.

Lákadlo pro nové čtenáře

Léta apeluje na řešení svízelného stavu ředitelka Městské knihovny Česká Lípa Dana Kroulíková. Podle ní novou knihovnu ocení jak stávající uživatelé, tak ti, kteří doposud jejich služeb nevyužívali. To potvrzuje například pěkně rekonstruovaná pobočka na Špičáku.

„Po jejím otevření zde proběhlo trojnásobné množství akcí s odpovídající návštěvností než před rekonstrukcí. Nové atraktivní prostory pobočky na Ladech přilákaly od letního otevření na 150 nově přihlášených uživatelů a proběhly zde i přes složitou dobu už tři desítky akcí pro téměř pět set účastníků,“ uvedla před časem Kroulíková. Zároveň věří, že nová knihovna bude dalším krokem ke zkvalitnění života v městě. „Svou otevřeností přispěje k péči o komunitu, o její duchovní rozvoj a celkovou kultivaci,“ zmínila ředitelka knihovny.