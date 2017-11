Nová koupelna pro pacienty je vzorem. Stála 180 000 korun

Česká Lípa - Výrazně oranžová barva a bezbariérový přístup. To jsou hlavní znaky vzorové koupelny v českolipské nemocnici s poliklinikou.

Výhodou koupelny je její bezbarierovost.Foto: Deník / Charvátová Kateřina

Koupelna na oddělení neurologie stála 180 tisíc korun včetně nových rozvodů a v průběhu dvou až tří let by takto mělo vypadat dalších patnáct koupelen.



„Je to projekt, který vznikl z iniciativy zaměstnanců, při kterém se snažíme vytvářet jednotné prostředí. Vše je otázkou peněz, ale snažíme se utvářet a měnit podobu jednotlivých pokojů a koupelen. Takových koupelen bychom zde v průběhu dvou až tří let chtěli realizovat patnáct,“ popsal technický a provozní ředitel nemocnice Jan Mencl.





Zbrusu nová koupelna má především usnadnit sestrám manipulaci s pacientem během sprchování. „Koupelna je vybavená lehátkem, se kterým je možné jet přímo pod sprchu, je tady dostatečný prostor na práci s pacientem při osobní hygieně. V minulé koupelně byla nevyužívaná vana. Nyní je tu například uzpůsobené umyvadlo, ke kterému se dá krásně zajet s vozíkem,“ popisuje vybavení koupelny hlavní sestra neurologického oddělení Martina Zmeková.



Kromě nové vzorové koupelny mají na neurologickém oddělení ještě jednu novinku, a to nového primáře Jana Nováka.