Stavební práce v nové pobočce, která se nachází v přízemí rekonstruovaného bytového domu v Komenského ulici, skončily letos na jaře. Nyní je prostor již částečně zařízen, je však třeba přestěhovat techniku a všechny knihy. Vedení města proto oficiálně předalo prostory knihovnicím, které si již prostor vyšperkují podle svého.

Stavební úpravy nové pobočky, ve které je velká prosvětlená místnost pro knihovnu, zcela nové WC a zázemí pro knihovnice, prováděla firma Versana za cenu cca 4 miliony korun.

Velkým problémem staré pobočky bylo dvojité schodiště, které značně ztěžovalo přístup do pobočky. Hendikepovaní se do ní nedostali vůbec. Prostor byl navíc malý, temný, vlhký a často do něj zatékalo. Nový prostor je oproti tomu starému světlý, vzdušný a především bezbariérový. Pobočku město knihovně oficiálně předalo 17. června.