S tím, jak by mohlo vypadat Náměstí Osvobození ve Cvikově, seznámí zájemce studenti Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci ve středu 13. října od 15 hodin v Kulturním centru města Cvikova.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.