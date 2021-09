Město plánovalo opravit dvoje vstupní dveře, venkovní prostor, zádveří, pokladnu a také toalety v přízemí kulturního domu Crystal. Rekonstrukci ale nakonec odsune na rok 2023.

KD Crystal. | Foto: Deník / Petr Pokorný

Ačkoliv Česká Lípa v létě vysoutěžila dodavatele, který měl stavbu zrealizovat za 12,6 milionů korun, před podpisem smlouvy se v projektu objevila chyba. Tím by se rekonstrukce pravděpodobně protáhla do roku 2022. Protože město už rekonstruuje divadlo a nebyl by tím pádem v Lípě žádný fungující kulturní prostor, rozhodla se radnice rekonstrukci Crystalu posunout. K aktuální situaci se na videu vyjádřila i starostka města Jitka Volfová.