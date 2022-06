"Nově zřízené prostory zajistí důstojné prostředí pro setkání odsouzených s rodinnými příslušníky. V době mimo návštěvy je budou navíc využívat k práci odborní zaměstnanci věznice a jako zázemí pro aktivity spolupracujících neziskových organizací,“ sdělil ředitel věznice Ladislav Blahník s tím, že náklady se vyšplhaly na pět milionů korun. „Přesně si vzpomínám, jak tohle místo před lety vypadalo. Jsem rád, že se podařilo nápad na polidštění prostředí pro návštěvy dotáhnout do konce. Úsilí se vyplatilo a byť věznice oslaví za rok padesátileté výročí, tak za to, jak vypadá, se nemusí rozhodně stydět,“ dodal generální ředitel Vězeňské služby České republiky Simon Michailidis.

Kromě návštěvních místností vyrostlo také zázemí pro příslušníky a několik kanceláří pro zaměstnance strážské věznice včetně toalet. Důležitou novinkou je přebalovací pult, který mohou využít návštěvy s malými dětmi. Dvě malé návštěvní místnosti nabízí strávení času s rodinou a dětmi v soukromí bez přítomnosti dozorce.

"Bezpečnost návštěvníků i odsouzených je zajištěna bezpečnostní kamerou. Tento téměř soukromý prostor tak zajistí příjemné okamžiky celé rodině a hlavně děti si mohu užít přítomnost svého rodiče, aniž by cítily pohled třetí osoby,“ zdůraznila mluvčí věznice Martina Krutinová. Vybudováním komplexu došlo ke snížení kapacity věznice, aktuálně se zde nachází 721 odsouzených, celková kapacita věznice je 785.

Další novější službou pro odsouzené a jejich příbuzné je tzv. Balík do věznice. Jedná se o unikátní e-shop, který byl spuštěn loni v listopadu a který zajišťuje Provozovna hospodářské činnosti jako součást kantýny pro odsouzené. Samotný nápad vznikl přímo ve Věznici Stráž pod Ralskem a funguje pouze zde.

„Hlavní předností je kromě zjednodušení zasílání balíků odsouzeným také snížení bezpečnostních rizik pro věznici, neboť v takto pořízených balících nemohou být ukryté nepovolené věci. Odpadá také přebírání balíků od České pošty a jejich přeprava do věznice,“ popsal výhody Blahník. Podle něj se zájem o tuto službu postupně zvyšuje.

Přes e-shop lze objednat dva typy balíků. Jedná se o nárokový balík, na který má odsouzený nárok jednou za půl roku a jehož váha nesmí přesáhnout pět kilogramů, a balík s tiskovinami. Kupující mohou vybírat z velkého množství zboží jako potraviny či drogerie, ale zároveň pouze to zboží, které je povoleno odesílat odsouzeným. Další výhodou je cena, za nárokový balík se platí 120 korun a 60 korun za balík s tiskovinami. „Rodinní příslušníci ocení fakt, že zboží pro odsouzené mohou vybírat z pohodlí domova a ušetří si cestu do obchodu a poté na poštu,“ dodal ředitel věznice s tím, že zboží do balíků připravují odsouzení, kteří jsou zaměstnaní v kantýně pro odsouzené.