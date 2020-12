Od neděle 13. prosince platí nové jízdní řády. Na Liberecku vyjede více bezbariérových autobusů, dopravce posílí spoje do německých Drážďan a polské Szklarské Poręby. Na trať vyjede také nový sezónní vlak, který bude vozit cestující z Liberce do Českého Švýcarska.

Navýšení počtu bezbariérových a velkokapacitních autobusů souvisí s postupnou obnovou vozového parku vnitřního krajského dopravce ČSAD Liberec. „V rámci dlouhodobých smluvních kontraktů jsou požadovány vyšší nároky na komfort vozidel a právě bezbariérový přístup je jedním z parametrů. Jsme navíc rádi, že nad rámec smluvního požadavku pořizuje pro regionální dopravu vnitřní dopravce již pouze vozidla částečně nízkopodlažní,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták. „S obdobnou obnovou počítáme také v oblasti Českolipska, a to na přelomu let 2021 a 2022,“ dodal.

Nové autobusy budou jezdit především na Liberecku na linkách z krajského města do Chrastavy, Jablonce nad Nisou a Stráže pod Ralskem. „Vozidla budou nasazená na linky, kde zaznamenáváme dlouhodobě rostoucí trend počtu cestujících. Současná pandemie koronaviru sice tento trend obrátila, ale jsme přesvědčeni, že se jedná pouze o dočasný stav a v budoucnu bude kapacita vozidel efektivně využita,“ vysvětlil Otto Pospíšil, zástupce ředitele společnosti KORID LK, která dopravu v kraji koordinuje.

Ke větším změnám jízdních řádů u autobusové dopravy nedochází. „Jako každým rokem změny jízdních řádů reagují na podněty obcí a cestujících, které byly vyhodnoceny jako opodstatněné,“ zmínil Pospíšil s tím, že s ohledem na pandemii koronaviru a bezpečnostní opatření může být rozsah dopravy regulován.

Větší změny přijdou na železnici. Tou první je navýšení rozsahu přímých spojů z Liberce do Drážďan a zpět na 4 páry. Rozšíření provozu se plánuje také na lince mezi Libercem a polskou Szklarskou Porębou, která je v současné době kvůli koronaviru zrušená. Posilové sezónní vlaky pojedou denně v červnu a září. Obnovení provozu se předpokládá od 20. prosince 2020.

Úplnou novinkou je nový sezónní vlak na trase z Liberce přes Žitavu do Mikulášovic v Českém Švýcarsku. Vlaky budou odjíždět každou sobotu a neděli od počátku dubna do konce října. Odjezd z Liberce bude ráno v 7:58, do Mikulášovic na dolní nádraží vlak dorazí v 9:49. Zpátky odjede v 16:01, návrat do Liberce bude mít v 17:55.

Mezi další významné změny patří celostátní systém jednotného tarifu, který spustilo Ministerstvo dopravy 13. prosince. Tento tarif bude platit u všech dopravců poskytující služby v železniční osobní dopravě. „Liberecký kraj také všechny své dopravce vyzval ke vzájemnému uznávání jízdenek dle vlastních tarifů. Společnosti Arriva vlaky a Die Länderbahn CZ již potvrdily, že budou o vzájemném uznávání jízdenek jednat,“ uvedl hejtman Martin Půta a dodal, že reakci Českých drah kraj dosud nezná.

Liberecký kraj se stará o provoz regionálních vlakových linek. „Rychlíkové spoje spadají pod správu Ministerstva dopravy, proto u nich Liberecký kraj kvalitu vozidel ani tarifní nabídky nedokáže ovlivnit. Navíc stát s krajem výběr dopravců bohužel nekonzultuje,“ podotkl náměstek Sviták.

Aktuálně kraj vyjednává se společností Die Länderbahn CZ, jejíž nízkopodlažní vozy Siemens Desiro by mohly v prosinci 2021 vyjet na trasu z Mladé Boleslavi přes Českou Lípu do Rumburku. O rok později by tyto vlaky mohly jezdit také z Liberce do České Lípy a dál do Děčína.