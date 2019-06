Doksy – Už rok funguje v Doksech v provizorních podmínkách stanice profesionálních hasičů. První dva měsíce měli hasiči k dispozici jen velitelský kontejner a základní techniku. Během dne byli na stanovišti v Doksech a na noc se přesouvali na stanici do České Lípy. Později pro ně bylo vybudováno tzv. buňkoviště, které jim slouží jako dočasná stanice do té doby, než bude postavená nová.

I tato varianta je provizorní, auto mají hasiči ve stanu, který funguje i pro ukládání prostředků. Nové stanice se hasiči dočkají nejspíše na přelomu roku 20202021. „V současné době míří do finále výběr zhotovitele stavby, a pokud půjde vše dle plánu, v průběhu letních prázdnin by měly být započaty stavební práce,“ informovala Zdeňka Štrauchová z HZS Libereckého kraje. Za rok vyjížděli hasiči ze stanice Doksy celkem k 306 událostem, nejvíce bylo technických pomocí, a to 114. Bezmála devadesátkrát zasahovali u nehod a v 71 případech pomáhali u požárů.