Výstava má dvě části. První mapuje historii školy do roku 2010. Vystaven je výběr nejlepších školních prací převážně z muzejních sbírek, od špičkově řemeslně zvládnutého malovaného skla z konce 19. století, přes krásné leptané secesní sklo, hutní experimenty 60. let až například po broušené objekty z počátku milénia. Sklo doplní podrobná chronologie významných událostí v historii školy a zajímavé archivní materiály, z nichž některé budou veřejnosti prezentovány úplně poprvé.

„Druhá část shrnuje tvorbu posledních 10 let, která vznikla na Vyšší odborné škole sklářské, oboru Tvorba uměleckého skla a na Střední škole, oboru Výtvarné zpracováni skla a světelných objektů, který byl nahrazen oborem Uměleckořemeslné zpracování skla. Mnohá díla, která představíme, jsou skutečně unikátní. Je na co se podívat“ uvedl Jiří Janás, ředitel Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru. Výstava bude probíhat až do 31. ledna příštího roku. Druhá etapa oslav jubilea sklářské školy je plánována na listopad.