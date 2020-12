V Městském kině v Novém Boru mají diváci možnost opět vidět rozsáhlou výstavu fotografií celosvětově uznávaného dokumentárního fotografa Jindřicha Štreita. Výstava s názvem Ze tmy ke světlu zachycuje službu vězeňských kaplanů při práci s lidmi, kteří mají snahu napravit a změnit svůj život.

Fotografie vznikaly během dvou let ve spolupráci s Vězeňskou duchovenskou péčí, kdy Jindřich Štreit navštívil více jak dvacet věznic včetně té ve Stráži pod Ralskem. „Dostat se do vězení to není těžké, ale dostat se do vězení s fotoaparátem, to je už je složitější,“ říká autor snímků.