Nový vizuální styl

Jak Ajšmanová přiblížila, v jubilejním roce si muzeum dopřeje kromě řady nových výstav, konference, sklářských slavností, Víkendu Křišťálového údolí v říjnu nebo Vánoc v muzeu, nový vizuální styl. Ten hodlá veřejně představit na výstavě The Best of, výběru z přírůstků do sbírky muzea za posledních 10 let. Celkem instituce opatruje přes 10 tisíc artefaktů.

Stoleté muzeum čeká na rekonstrukci. Jubileum připomíná paleta akcí a výstav

„Máme už v tomto roce tolik akcí, že není už ani v našich silách jich udělat více,“ zmínila Ajšmanová. Ocenila péči a zájem města Nový Bor, které je jeho zřizovatelem a uvědomuje si, že zdejší muzeum je hlavním cílem turistů, kteří město pod kopcem Klíč navštěvují. „Na rozdíl od Kamenického Šenova, který kromě tamního muzea má ještě Panskou skálu,“ komentovala. Podle ní by ale muzeum, které sídlí v historickém domě z roku 1804 na centrálním náměstí Nového Boru, už potřebovalo z gruntu přepracovat svoji stálou expozici. „S tím ale souvisí rekonstrukce celé budovy, která by bavila laiky i odborníky. V záměru nejsme tak daleko jako jsou u sousedů v Kamenickém Šenově, ale nová expozice je nutná,“ uvedla ředitelka Ajšmanová a doplnila, že rekonstrukce je teprve ve fázi příprav: „Věříme, že příští kulaté jubileum již budeme slavit s novou expozicí v nově opravené budově.“ Před léty provedená dostavba s prostorami pro krátkodobé výstavy, zázemím a velmi moderním depozitářem už podle slov muzejníků přestávají stačit.

„Máme vystaveno pouze zhruba pět procent naší sbírky, kterou stále rozšiřujeme, máme opravdu krásné přírůstky,“ podotkla ředitelka. Přes zřetelný genius loci místa, starý dům požadavkům a moderním trendům přestává vyhovovat. Na zajištění jeho provozu a postupných úpravách radnice sice v posledních letech neskrblila, ale zásadní obnovu expozice v tomto volebním období pravděpodobně nestihne.

„Sklářské muzeum je náš klenot, je i komunitním centrem a uvědomujeme si, že se musí dál rozrůstat. Proto jsme přistoupili i k získání a celkové rekonstrukci sousedního domu, který byl v dezolátním stavu a dnes už nám slouží,“ řekl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. „Jedna věc je něco vybudovat, druhá takový projekt dobře připravit,“ dodal starosta města.

Nenahraditelný význam muzea si starosta Dvořák prý vždy uvědomí nejen v souvislosti s turistickým ruchem, mezinárodními sklářskými sympózii IGS, ale při každé z vernisáží, kdy se do muzea přijde setkat 150 až 200 lidí, především ze zdejší sklářské komunity. „Lidé u nás mají muzeum skutečně v srdci,“ prohlásil Jaromír Dvořák.

V posledních deseti letech se muzeu za podpory města podařilo čerpat evropské dotace a uskutečnit investičně i provozně náročnou přístavbu nové muzejní budovy a rekonstruovat přilehlý podstávkový dům čp. 106, který muzeum sdílí s Turistickým informačním centrem.

Do konce roku má muzeum v plánu ještě několik akcí. Kromě již zmíněné výstavy The Best of, která se otevře 23. června v předvečer Sklářských slavností, Týdne Křišťálového údolí koncem srpna a říjnového víkendu Křišťálového údolí, je to podzimní konference určená především odborníkům a studentům sklářských škol. Pro širokou veřejnost opět připravuje Vánoce v muzeu.