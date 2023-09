Organizátorky se snaží vést soutěž v rodinném duchu. Usilují o to, aby každá žena, která má nějaké to kilo navíc, zažila něco, co jí pomůže zvednout hlavu a říct: Jsem baculka, a jsem na sebe hrdá! „Podporujeme ženy plných tvarů, aby našly své ztracené sebevědomí, své místo ve společnosti. Jak s tím dále dámy naloží, je jen jejich volba,“ sdělila za tým Baculaté Křivky Veronika Buriánková.

A přání se jí splnilo, když se stala 2. vicemiss Baculaté Křivky 2023. „Neskutečně mě to naplnilo hrdostí, jsem šťastná baculka. Zvítězila jsem sama nad sebou, že jsem to zvládla a ukázala všem, že jsme krásné a jedinečné,“ svěřila se novoborská kadeřnice Deníku se svými pocity.

Finálový večer se uskutečnil v sobotu 16. září v Kolíně a finalistky předvedly úvodní tanec, představily se v rozhovorech a nechyběly ani volné disciplíny či přehlídka ve spodním prádle. O vítězkách rozhodla odborná porota. Jak sama Venclová přiznala, soutěž všechna její očekávání naplnila.

Na svůj úspěch plánuje navázat, ráda by se dostala na přehlídková mola a fotila módu. „Díky soutěži a celému týmu Baculatých Křivek se mně samotné zvedlo sebevědomí. To vnímám jako poselství. Mít se ráda, nebát se a jít kupředu. Plnit si sny bez ohledu na váhu,“ zdůraznila 2. vicemiss.

Její příběh s váhou sahá až do dětství, kdy byla tou oplácanou dívkou, které se ostatní smáli. Jezdila na ozdravné pobyty na hubnutí, které na chvíli zabraly a pak šla váha zase nahoru. Během dospívání to neřešila, zaměřila se na školu. Po studiích se rozhodla pro tubulizaci žaludku. „Váha a tělo se měnilo bleskurychle, byla jsem hubenější a hubenější. Bylo to super. Ale pak přišlo těhotenství a váha šla opět nahoru. A tam už sem zůstala,“ přiblížila Venclová.

ANKETA: To jsou panorámata. Hlasujte pro nejkrásnější výhled na Českolipsku

Snažila se to několikrát změnit a zhubnout, ale nezdařilo se a vnímala to jako selhání sama sebe. „Hodně lidí si myslí, že my ženy větších tvarů jen jíme a jíme, válíme se a nic neděláme, ale není tomu tak. Třeba u mě je problém dodržování pitného režimu a hlavně pravidelnost jídla,“ doplnila s tím, že během dne nemá kvůli práci čas na jídlo a pak se nají večer.

Myslí si, že na kult štíhlosti není kladen už takový důraz. Vnímá to tak i díky vlastním zkušenostem. Na svých profilech na sociálních sítích ukazuje, že každá žena je unikátní a nemusí se stydět.

A co by vzkázala ženám, které nemají „modelkovské míry“ a trápí se kvůli tomu? „Holky, mějte se rády, milujte se. Nepodceňujte se, mějte sebevědomí, jelikož jsme krásné plné života a smíchu. I my dokážeme víc, než si myslí ostatní. Pokud máte svůj sen, splňte si ho. Zvedněte hlavu vzhůru a běžte. Protože jste jedinečné, unikátní a krásné. Ukažte všem, co ve vás je,“ uzavřela Lucie Venclová.