Saxana Petra Černocká a její manžel Jiří Pracný, voják Ivan Kortan, ředitelka DDM Smetanka Olga Koutná ale třeba i Záhořínská kaple či Památník Terezín. To jsou letošní držitelé křišťálových Cen Ď v Libereckém a Ústeckém kraji.

Ocenění pro mecenáše, dobrodince a lidi, kteří mají zásluhy o rozvoj společnosti, se udělovala v rámci 23. ročníku celorepublikového projektu v úterý 19. září v zaplněném Navrátilově sále v Novém Boru.

„Někdo vydrží pomáhat čtrnáct dní, někdo půl roku a někdo má ochotu pomáhat vetkanou do krve. A před vámi, kteří dokážete cokoliv dělat ve prospěch celku, klobouk dolů. Zasloužíte si úctu a uznání,“ řekl v úvodu na adresu nominovaných v sále starosta Nového Boru Jaromír Dvořák, který je zároveň členem městského a krajského Kolegia Ceny Ď.

„Jsem obyčejný kluk z malého města,“ řekl o sobě nadrotmistr Aktivních záloh KVV Liberec Ivan Kortan z Nového Boru a čerstvý držitel Ceny Ď za Liberecký kraj. Ostatně za jeho skromnost, práci s dětmi i pro město ho na ocenění nominovalo město Nový Bor. „I přes časovou vytíženost, která je spojená s jeho civilním podnikáním, vojenskými povinnostmi i vedením kroužku, nikdy neodmítl pomoc městu Nový Bor. Jeho přístup by se dal shrnout do parafráze myšlenky J. F. Kennedyho: Neptej se, co může udělat tvé město pro tebe. Ptej se, co můžeš ty udělat pro své město,“ uvedl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Obrovská osobní aktivita, kreativita, nápaditost a lidský rozměr, který uplatňuje při každodenní práci s dětmi i při vedení DDM Smetanka v Novém Boru, vynesla dlouholeté ředitelce organizace Olze Koutné městskou Cenu Ď. Speciální ocenění má Nový Bor právo udělit z titulu generálního partnera projektu. „Ráda bych poděkovala celému týmu Smetanky, bez nichž by to nešlo, a zejména své rodině, že ji mám při všech aktivitách v zádech,“ řekla Olga Koutná.

V letošní nové kategorii Kouzlo domoviny, která vyzdvihuje zajímavá místa, získala Cenu Ď v Libereckém kraji Záhořínská kaple, nebo také kaple svatého Františka z Assisi, ve Svitavách. Barokní kaple z roku 1740, k níž rád chodil sloupský rodák Ferdinand Břetislav Mikovec, obnovili v roce 2011 lidé z nedalekého Sloupu v Čechách. V duchovní a morální rovině se k tomuto místu také hlásí Římskokatolická farnost ve Sloupu v Čechách, jejíž novoborský farár Pavel Morávek ocenění převzal.

Nominace studentů Gymnázia Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem vynesla tamější městskou Cenu Ď zástupci ředitele školy a tanečnímu mistrovi Janovi Rottebornovi za jeho výjimečnou schopnost naslouchat a pomáhat.

Cena Ď zamířila také do Prahy za herečkou a zpěvačkou Petrou Černockou a jejím manželem Jiřím Pracným za jejich pětadvacetiletou podporu ZOO Ústí nad Labem. „Manželé začali v roce 1997 přispívat na adopci samice lachtana kalifornského, později adoptovali, či spíše ona pana Pracného, samici orangutana bornejského Ňuninku. V současné době jsou vedeni jako její patroni, byť zoo před několika měsíci přesunula samici do lepších podmínek ve francouzském Zooparku Beauval,“ řekla zástupkyně ZOO Věra Vrabcová, která za manžele převzala ocenění.

Cenu Kouzlo domoviny za Ústecký kraj obdržel Památník Terezín.

Vítězové krajských kol se utkají v kategorii GRAND PRIX Ď 2022, stejně tak všechny ostatní nominace postoupí v rámci svých kategorií do celostátního finále, které se uskuteční 16. října 2023 na Nové scéně Národního divadla v Praze.