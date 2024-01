V Novém Boru pořádali tento druh dražby poprvé v pondělí 22. ledna a zastupitelé nalezli inspiraci v jiných městech. „Dražbu děláme, protože jsme majitelé odtažených aut, která blokovala parkovací místa. Jejich odvoz a umístění platilo město,“ vysvětlil místostarosta Nového Boru Tomáš Mašek a dodal: „Nechceme je dát pouze do šrotu, ale k dispozici dalším majitelům, kteří by je mohli nějakým způsobem užívat. Ať už na náhradní díly, nebo na cokoliv jiného.“

Účastníci nebyli jen z regionu Českolipska. Marek Charvát a Václav Matura přijeli od Mělníka „My jsme takový postrach celé republiky,“ smáli se oba muži a přiznali, že se opravami aut živí. „Chceme je na náhradní díly. Velmi rádi tyhle mrtvoly dáváme ještě dohromady, aby jezdili,“ dodali optimisticky a vysvětlili, že mají v Mělníku firmu a zařizují pro zákazníky kompletní servis.

Dražbu pro město zajistila firma FinYes, s.r.o. a vyvolávací ceny se pohybovaly v řádu stovek korun, minimální příhoz pak byl stanoven na 100 Kč. „Do dražby odstavených vozidel se nám přihlásilo 8 účastníků, kteří se zaregistrovali, podepsali čestné prohlášení a splnili všechny povinnosti, aby se mohli účastnit,“ potvrdil její licitátor Marek Pieter.

Jedním z nich byli i Radoslav Ujhelský z České Lípy, který chtěl vozidlo na náhradní díly. „Čekal jsem míň lidí. Předpokládal jsem, že bych mohl auto získat za nižší cenu, ale asi se ani nezúčastním. Možná zkusím přihodit, uvidím,“ říkal mladý muž před zahájením dražby a svíral v ruce účastnické číslo 4.

Nakonec si z Nového Boru neodvezl nic, ale své štěstí chce opět zkusit na aukci v České Lípě, která bude ve středu 24. ledna a bude se dražit mnohem více aut.

Neuběhlo dlouho a Marek Pieter zahájil dražbu. Čísla se zvedala a sumy létaly vzduchem, licitátor všechny pečlivě zaznamenával. Během půl hodiny byla auta prodána. Opel Zafira si našel majitele za 1500 Kč a Seat Toledo za 2800 korun. Cena Škody Felicie se vyšplhala na 1300 Kč. A Škoda Fabia, která byla vizuálně v nejlepším stavu, se prodala za 5000 korun.

Marku Charvátovi s Václavem Maturou se podařilo vydražit Seat Toledo a s výsledkem byli spokojení. „Máme Toledo. Je to vozidlo, na které už moc nejdou sehnat náhradní díly. Takže jsem určitě rádi,“ přiznal Václav Matura.

Spokojený byl nakonec i novopečený majitel Škody Felicie, Dušan Gorol, i když si dělal zálusk na jiný vrak. „Čekal jsem tady víc aut. Vydražil jsem Škodu Felicie, ale původně jsem chtěl to bílé Seat Toledo,“ kývl hlavou na automobil stojící před námi a podělil se o své plány do budoucna. „Něco použiji na náhradní díly a něco půjde do šrotu.“

Vydražitel si musí zajistit přepravu včetně naložení na odtahové vozidlo do pěti dnů ode dne konání dražby, a pokud tak neučiní, může mu město Nový Bor účtovat poplatek 100 korun za každý další den odstavení vozidla.