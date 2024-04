Když původní majitel v 76 letech zemřel jako svobodný a bezdětný, získal objekt Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v České Lípě (ÚZSVM) jako odúmrť. Prostor nabídl k odkoupení nejprve Městu Nový Bor. To ale o nemovitost nejevilo zájem.

„Za 16 metrů stavby a celkem 24 metrů pozemku je to docela hodně. Pár lidí mi říkalo, že jsem to koupil levně na garáž, ale ani ta by z toho nešla udělat, a navíc by to byla velká škoda,“ řekl nový vlastník historického objektu Filip Karafiát.

„Když jsem zjistil, že jde do dražby, tak jsem se přihlásil. Určitě jsem nechtěl, aby ji někdo koupil, zboural a udělal z ní garáž nebo něco podobného. Zvlášť, když bydlím hned vedle,“ řekl Karafiát.

Zubožený a nebezpečný stav kapličky byl dalším důvodem, proč o ní měl zájem. „Musím dávat pozor, aby sem děti nelezly. I proto jsem to chtěl koupit. Aby tu na ně něco nespadlo,“ podotkl a ukázal na prkna podpírající okenní klenby.

„Tady jsem musel vyndat mříž, protože už hrozilo, že se zřítí horní klenba. Kaplička je v dezolátním stavu, i zevnitř. Tento roh byl úplně rozpadlý,“ podíval se směrem ke svatostánku a zavzpomínal, jak tu po okolí běhal jako malý kluk, protože vyrůstal nedaleko.

Vysvětlil, že jeho cíl je dát ruinu do pořádku minimálně zvenku. „Myslel jsem, že se do toho pustím letos, ale dražba se vyvinula jinak, než jsem předpokládal. Takže nejdříve musím sehnat peníze na opravu,“ povzdechl si.

Doufal, že by mohl získat dotace, ale kaplička se nachází mimo památkovou zónu města. „Teď v únoru všechny dotační programy skončily, a navíc to tady není památková zóna jako například Borská ulice,“ řekl zklamaně.

Nyní uvažuje o tom, že by založil sbírku na rekonstrukci kapličky sám. „Turisté se sem na ni chodí dívat. Slyším je přes plot, jak si povídají a syn je šťastný, co tu nasbírá pokemonů,“ pousmál se trojnásobný otec a vysvětlil, že se postavičky v digitální hře Pokemon Go vyskytují právě na takovýchto místech.

Rád by se rovněž dozvěděl něco víc o historii tohoto prostoru. Objevil tu totiž 16 metrů hlubokou cihlovou studnu, kterou vyčistil. Zahradu zdobí majestátní lípa, vedle níž kdysi vedla cesta.

„Už jsem zkontaktoval i místního faráře, zda by se v archivech nedalo nalézt něco víc. Zaslechl jsem dokonce, že kaplička sama je starší než okolní kostely. Muselo to tu být poměrně významné místo, ale moc se toho neví,“ zapřemýšlel. Současně zdůraznil, že by byl rád za jakoukoliv informaci odhalující minulost této lokality.

Filip Karafiát si dům v Novém Boru pořídil před 11 lety, když hledal bydlení pro rodinu. „Ani jsem si neuvědomoval, že vedle máme kapličku. Pak se nám narodily děti a najednou jsem začal řešit bezpečnost,“ uvedl s tím, že by byla velká škoda o ni přijít. „Je fakt krásná, tak se ji snažím dát do kupy,“ usmál se.