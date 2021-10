Řemeslníci při dvouleté rekonstrukci kromě jiného obnovili nosné konstrukce, zavedli nové elektroinstalace, vyměnili střechu, okna a dveře, zajistili klimatizaci. Prakticky celý dům je bezbariérový. Podstávkový dům hraje jednu z hlavní rolí ve společném projektu měst Nový Bor a Jelení Hora „Cesta skla v česko-polském příhraničí“. Ten měl původně trvat do roku 2020, ale rekonstrukci domu zdržely kromě opakovaných výběrových řízení na dodavatele stavby i samotné úpravy, které si vyžádaly více času. „Myšlenka projektu staví na společné sklářské tradici a má za cíl podpořit cestovní ruch v obou regionech. Chceme do obou měst přilákat více turistů i mimo hlavní sezonu a motivovat je k delším pobytům,“ zdůraznil starosta.

Náklady na obnovu domu činily podle starosty přibližně 20 milionů korun, převážně hrazených z česko–polského přeshraničního fondu a také z kasy města. „Je to mimo jiné vzkaz potomkům, že po vybourání středu města v době totality přišla také epocha, kdy si památek vážíme,“ prohlásil Dvořák.

/FOTO/ Do krásně zrekonstruovaného podstávkového domu v Kalinově ulici č.p. 106, se už hrnou turisté a návštěvníci Nového Boru. V sobotu 2. října odpoledne zde starosta města Jaromír Dvořák a vedoucí Turistického informačního centra Petra Matěchová přestřihli slavnostní pásku a oficálně tak spustili „ostrý“ provoz novoborského Turistického informačního centra.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.