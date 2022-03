Dopravu nejvíce ovlivní pokračování rekonstrukce vodovodu a kanalizace v lokalitě Alšova ulice – Palackého náměstí a ulice Palackého od náměstí směrem k ulici Husova. Práce na stavbě Severočeské vodárenské společnosti (SVS) zahájí dělníci v případě příznivého počasí ještě v průběhu března v ulici Alšova. O měsíc později se přesunou do ulice Bratří Čapků až po křižovatku s třídou T. G. Masaryka. „Druhá část si vyžádá uzavírku části třídy T. G. Masaryka v křižovatce s ulicí Wolkerova (u Lékárny U Zlatého lva). Objízdná trasa povede z náměstí Míru přes Dvořákovu, Smetanovu a Husovu ulici,“ sdělila vedoucí technické správy města Zdeňka Schreibová.

Zdroj: DeníkAž bude tato etapa dokončena, vrátí se dělníci do spodní části ulice Alšova a dokončí rekonstrukci sítí ve směru k Palackého. „Po dokončení prací tady za finančního přispění společností SVS obnovíme po celé ploše asfaltové povrchy komunikací a v ulici Palackého a na Palackého náměstí rovněž opravíme chodníky," nastínil plány novoborský starosta Jaromír Dvořák.

Do podzimu také potrvají rekonstrukce sítí v ulici Prokopa Velikého. Jako první se pustí do práce plynaři, na ně naváže rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Po dokončení tu město ve spolupráci se společnostmi SVS a GasNet celoplošně opraví komunikaci. V Nádražní ulici dojde k výměně rozlámaných dlaždic, opravě šachet dešťových vpustí a vyspravení asfaltového povrchu. „Ostrůvek před vlakovým nádražím dostane novou květinovou výzdobu a stávající zeleň projde revitalizací,“ dodala Schreibová.

Novoborský Lasvit vytváří skleněné trofeje pro tenisový svátek Miami Open

Letos bude pokračovat rekonstrukce sítí také v ulicích Luční a U Vodárny. Plynaři už mají hotovou I. etapu od zdejší mateřské školy pod řadové domy. Nyní budou pokračovat mezi domky a do navazujících ulic. Ve spolupráci se správci inženýrských sítí tu město postupně obnoví povrchy silnic v návaznosti na to, jak budou mít síťaři hotovo. Práce v této lokalitě by měly skončit v roce 2023. V létě po ukončení uzavírky na třídě T. G Masaryka začne celoplošná oprava ulice Smetanova v úseku ulic Wolkerova a Dvořákova. Součástí bude také výměna betonových obrub a přeložení zámkové dlažby od ulice Wolkerova k Městskému kinu. Věřím, že se nám podaří všechny naplánované opravy zrealizovat. Opravy budou jednak letmé po nepříjemné zimě, jednak budou navazovat na opravené inženýrské sítě,“ podotkl Dvořák.

Město nezapomnělo ani na chodce. Opraví chodník v ulici Liberecká v úseku od přechodu u „Brabčáka“ po ulici Nerudova a přeložení kamenné dlažby proběhne v úseku od ulice B. Němcové po Bratří Čapků.