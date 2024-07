K nepopulárnímu kroku zbourat kašnu vedla dlouhá cesta. Na jejím začátku byla příprava projektu na opětovné uvedení nefunkční kašny do provozu.

V minulosti betonovou kouli uprostřed fontány polepili dobrovolníci skleněnou mozaikou. Při tom ale ucpali přívod vody a odstranili nerezový díl, v němž byly vodní trysky. Na základě toho před časem pracovníci odboru správy majetku na novoborském městském úřadě začali hledat cesty, jak opravit přívod a odvod vody, elektřiny a zrekonstruovat šachtu, aby kašna opět plnila svou funkci.

„Během toho jsme ale zjistili, že kašna nemá vlastníka. Neexistuje k ní žádná dokumentace, neeviduje ji stavební úřad, ani město ve svém majetku, není ani předmětem památkové péče. Nepovedlo se nám dohledat ani rok její výstavby,“ uvedla vedoucí technické správy města Zdeňka Schreibová.

Při šetření na místě se ukázalo, že kašna byla průtočná, voda z ní odtékala do Šporky. „Původní technologie v podobě odběrného místa a čerpadla ale již neexistují. Dohledali jsme pouze starou šachtu, do níž ústí dlouho nefunkční vodovodní přípojka,“ doplnila Zdeňka Schreibová s tím, že v havarijním stavu je i betonový monolit, který tvoří konstrukci kašny. Pískovcové desky, jimiž je obložený, jsou na řadě míst olámané, popraskané a opadávají.

Opětovné zprovoznění kašny tak přestalo být otázkou opravy, ale změnilo by se na úplně nový projekt. Ten by znamenal vybudování nového odběrného místa, zajištění připojení elektrické energie, vybudování kompletně nové technologie s uzavřeným systémem, nové rozvody. Přivedení vody do kašny by obnášelo její kompletní zbourání a postavení nové.

„S ohledem na to radní přistoupili ke kompletnímu odstranění současné kašny a následnému vydláždění plochy u kina. V současnosti oslovujeme firmy k předložení nejvýhodnější cenové nabídky. Zároveň s tím hledáme architekta, s nímž budeme konzultovat novou podobu tohoto veřejného prostoru,“ dodal starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Zakázka na odstranění kašny a předláždění prostoru u kina má odhadovanou cenu zhruba 50 tisíc korun.

