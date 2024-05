Až v polovině července si bude možné zaplavat v přírodním koupališti v Novém Boru. Na vině je znečištění vody po přívalovém dešti na počátku května.

Přírodní koupaliště v Novém Boru. | Foto: Město Nový Bor

Silný déšť způsobil přetečení kanalizační stoky. „Odpadní voda natekla přímo do koupaliště, které bylo po zimě již vyčištěné a zhruba do jedné třetiny naplněné. O nehodě jsme informovali Zdravotní ústav, jehož pracovníci odebrali vzorky vody a nařídili opatření,“ popsala vedoucí odboru správy majetku Jitka Capouchová.

Voda se tak musela z koupaliště vypustit, následovalo vyčištění dna a vydezinfikování vyvápněním. Nyní se opět napouští. „Na konci května budou odebrány další vzorky. Pokud dopadnou dobře, koupání bude možné zhruba od poloviny července,“ upřesnil Ivan Zelenka z TJ Jiskra Nový Bor, která pro město koupaliště spravuje.

Protože již nyní veřejnost využívá areál koupaliště k relaxaci během teplých dní, zajistilo město Nový Bor také přenosné toalety kvůli zachování hygienických podmínek.

OBRAZEM: Polární záře nad Českolipskem. Nebeská show, která brala dech

Přírodní koupaliště z počátku minulého století provozuje město Nový Bor tři roky, kdy jej v roce 2021 převzalo od TJ Jiskra Nový Bor. Organizace jej pro město prozatím spravuje. Město připravuje modernizaci celého areálu. V první etapě by měla být v příštím roce zahájena stavba nerezového víceúčelového bazénu, sociálního zařízení, šaten, pokladny a dalšího potřebného zázemí.

Podmínkou realizace je souhlas zastupitelů. Následně by se úprav měla dočkat přírodní plocha a přilehlé okolí. Tomu bude předcházet veřejná diskuse s obyvateli města a architektonická soutěž, aby byl areál řešený jako celek.

„Naší snahou je koupaliště, kde se dělaly desítky let jen nejnutnější úpravy, posunout do 21. století. Spolu s dalšími projekty, jež tu v nejbližším okolí chystáme, jako je například pokračování cyklostezky do České Lípy, novoborská Amazonie či dětské a workoutové hřiště, by se měla tato část města významně oživit,“ řekl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Mohlo by vás zajímat: Nový Bor plánuje rekonstrukci koupaliště. Těšte se na nový bazén i biotop