Celý víkend patřil v Novém Boru tradiční Mariánské slavnosti, jejíž atrakce se soustředily do Městského parku. Návštěvníci si tam od pátku 11. srpna užívali bohatý hudební program, pohádky a atrakce pro děti, řemeslné trhy, výstavy i výtvarný workshop.

V Novém Boru se konají tradiční Mariánské slavnosti. | Foto: se svolením Petra Germaniče

Slavnosti zahájila v pátek 11. srpna v 19 hodin popová zpěvačka, skladatelka a držitelka ceny Anděl v kategorii Objev roku Kateřina Marie Tichá po boku s výtečnými a dnes už legendárními hudebníky z kapely Bandjeez. Se směsicí melodického country, rocku a folkrocku se novoborskému publiku ve 21 hodin představil mezinárodně uznávaný Gerald Clark. Kromě toho že patří k top jihoafrickým hudebníkům, na jeho posledním albu s ním spolupracovali také Carlos Santana, Robert Plant nebo Annie Lennox. Mezi výčet jeho úspěchů patří i nominace na cenu hudební televize MTV za videoklip k písni Black Water.

V sobotu 12. srpna ožil park programem pro děti v podobě hudebního představení s rapující princeznou Aňou, tančícím princem Pó s kytarou a vycvičeným psem Barneym. Vyřádit se děti mohly od 11 hodin až do podvečera v Tajuplném světě podivuhodných her Jiřího Šebesty, na velké nafukovací skluzavce nebo horolezecké stěně. Vyzkoušely surf simulátor, středověkou střelnici, svezení nabídl dobový kolotoč.

Bez ohledu na věk si mohli návštěvníci zkusit vyrobit obří masku s brazilským výtvarníkem a loutkařem Gilem Contim, kterého Novoborští znají již z Masopustu nebo Sklářských slavností. Poezii v parku nabídlo zahájení výstavy Pavla Časara. Taneční show předvedla jedna z nejúspěšnějších českých skupin Tutti Frutti ze sousední České Lípy.

V Novém Boru se odehrála rvačka několika lidí. Výtržníci měli útočit tyčemi

Hudební část programu rozjel Stratos band s Milanem Kudelkou a Lucií Bá s hlasem Amy Winehouse. V podvečer zahrála The Amplified Acoustic, pražská multižánrová kapela v čele s anglickým písničkářem, zpěvákem a vynikajícím kytaristou Jamie Marshallem. Následoval koncert podkrkonošské kapely Gorale, jejíž repertoár tvoří písně kapely Čechomor. Příznivce „starého dobrého bigbítu“ potěšil Flamengo Reunion Session a jejich pecky jako Já a dým, Too Much Love is Bad Thing, Kuře v hodinkách nebo Týden v elektrickém městě. Závěr patřil polským Boogie Boys a jejich živelnému rock´n´rollu, který posluchače přenesl do doby, kdy Jerry Lee Lewis zapaloval svoje piana.

V komorním duchu se nesl nedělní program v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Dopoledne proběhla tradiční mše svatá, ke zhlédnutí byla výstava obrazů Světlo podle Michelangela a výstava fotografií Volného sdružení fotografů.