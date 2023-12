Ze všech účastníků aktuální ankety k ohňostrojům se 548 (44,9 %) vyjádřilo pro variantu jejich zachování. Dalších 198 (16,2 %) respondentů bylo pro zachování ohňostroje pouze na Nový rok. Na 250 (20,4 %) účastníků ankety se přiklonilo k nahrazení ohňostrojů alternativními formáty i za cenu vyšších finančních nákladů.

Pro úplné zrušení ohňostrojů se vyslovilo 229 (18,7 %) respondentů. „Několik účastníků ankety z nabízených možností zvolilo několik variant současně. Protože se jednalo o rozdíl pouze 5 hlasů oproti celkovému počtu odevzdaných lístků, který by neovlivnil celkový výsledek, byl i jejich názor zohledněn,“ informovala mluvčí novoborské radnice Radmila Pokorná.

Výsledek ankety k ohňostrojům nyní vyhodnotí Komise pro vzdělávání, kulturu a občanské záležitosti a následně svůj závěr postoupí Radě města Nový Bor, jejímž je poradním orgánem.

Používání zábavní pyrotechniky v Novém Boru reguluje obecně závazná vyhláška. Ta zakazuje odpalování rachejtlí a ohňostrojů v památkové zóně, výjimkou je zahájení adventu, silvestr a Nový rok. Samo město pořádá ohňostroj pouze při rozsvícení vánočního stromu a 1. ledna při novoročním přípitku.

„Náklady na jednotlivé ohňostroje jsou v řádu nižších desítek tisíc korun. Finanční nabídky společností, které provozují videomapping a obdobné světelné show, se pohybují v řádech vyšších statisíců korun,“ dodala mluvčí s tím, že tradiční novoroční setkání na náměstí Míru v roce 2024 doprovodí pouze ohňová show.

Nejedná se o jedinou anketu, do které se mohli zájemci zapojit. Loni měli příležitost rozhodnout o budoucím využití novoborské sokolovny, kterou město převzalo od TJ Jiskra Nový Bor a plánuje zde spolkový dům. Budova sokolovny by měla v budoucnu sloužit jako spolkový dům, který by rozšířil nabídku volnočasových, společenských, sportovních a vzdělávacích aktivit.

Místní spolky a organizace by tu měly najít stabilní zázemí pro svoji činnost a setkávání. Stávající tělocvična by se po rekonstrukci měla změnit na multifunkční prostor, který by kromě sportu sloužil také jako taneční a koncertní sál. Tehdy se zapojilo 985 lidí a 936 z nich souhlasilo s využitím sokolovny jako spolkového domu, z tohoto počtu by dalších 749 nabízené aktivity využívalo.