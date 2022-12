Do stavby veřejného osvětlení a výměny zastaralých svítidel během letošního roku radnice investovala zhruba pět milionů korun. „Hned zkraje roku 2023 vložíme do přechodu na úsporná a přitom výkonnější LED svítidla dalších bezmála tři a půl milionu korun,“ konstatoval starosta.

Ušetří miliony

Radní Nového Boru očekávají od tohoto kroku a investic výrazné snížení spotřeby elektrické energie a do budoucna také nižší náklady na údržbu. „Dostaneme se díky tomu na částku o bezmála dva miliony nižší. V investici proto budeme postupně pokračovat do roku 2024, kdy by měla být vyměněna téměř všechna svítidla,“ uvedl starosta Dvořák zásadní důvod celkové modernizace veřejného osvětlení.

Provoz veřejného osvětlení, které čítá na 2200 světelných bodů, by Nový Bor vyšel příští rok při současných cenách na téměř devět milionů korun jen za elektrickou energii. Jak přiblížila vedoucí technické správy města Zdeňka Schreibová, novému osvětlení se už těší obyvatelé v ulicích Žižkova, Zátiší, Úvoz, Havlíčkova, Jungmannova, U Rybníčku, Dobrovského, Odboje a U Studánky.

„Tady jsme museli realizovat úplně nové veřejné osvětlení. To dosavadní bylo umístěné na stožárech nízkého napětí, které společnost ČEZ Distribuce odstranila v souvislosti s překládkou kabelového vedení do země,“ vysvětlila Schreibová s tím, že v uvedené lokalitě je tak na 47 nových stožárů veřejného osvětlení. Vedle toho město vyměnilo výbojková svítidla za LED v ulicích Akátová, Lázeňská, Zátiší, Vodní, U Vodárny, Sloupská a Kalinova u základní školy.

„To nám uspoří zhruba 51 MWh, což při současných cenách představuje částku více než 300 tisíc korun ročně. Do konce roku ještě vyměníme osvětlení u většiny přechodů, která jsou energeticky nejnáročnější. Jen touto změnou uspoříme dalších 28 MWh,“ upřesnila Schreibová.

Začnou Janovem

Výměna svítidel bude pokračovat hned v lednu 2023. Na řadu přijde 550 světelných bodů, a to v celé příměstské části Janov, ale i v dalších částech Nového Boru - na Hřebence, sídlišti Rumburských hrdinů, v ulicích Skalická, Bezručova, Brigádníků, Mařákova a Dvořákova. S financováním této části modernizace veřejného osvětlení městu pomůže státní dotace z ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 3,4 milionů korun. „Touto výměnou ušetříme v rozpočtu další milion korun ročně,“ podotkl Jaromír Dvořák.

Protože ČEZ Distribuce bude i v příštím roce pokračovat v překládání vrchního vedení do země, město postaví nové veřejné osvětlení v ulicích Liberecká, Nerudova, Vančurova, Mánesova a Štursova. V letech 2024 a 2025 pak bude investovat do veřejného osvětlení ještě v ulicích Komenského, Na Slovance, Lužická a Jungmannova. Kromě toho město plánuje výměnit další tisícovku svítidel. Tu bude realizovat v závislosti na získání dotace, o níž bude příští rok žádat.