„O nabídce nyní jednáme s městem. Podmínkou je, aby v místě zůstala zachována pobočka poštovního úřadu. S ostatními prostory, které nevyužíváme, bude moci město naložit dle svého,“ řekl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Cena byla stanovena na 22,5 milionu korun. „Za cenu deseti bytů v Novém Boru jsme dostali možnost zachovat významnou stavbu v samotném centru města pro budoucí generace,“ zdůraznil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Ve městě po privatizaci v 90. letech zůstala podél hlavní třídy T. G. Masaryka mementa v podobě řady zchátralých objektů, o které majitelé nejeví zájem. „Příkladem je zdevastovaná vila naproti Sokolovně, ale i objekt bývalé restaurace Pošta,“ podotkl Dvořák.

Právě kvůli těmto zkušenostem převládl názor, že by budova na náměstí měla přejít do péče veřejné správy. Už teď mají několik představ, jak by naložili s volným prostorem. Jeden ze zajímavých projektů představuje umístění plánované expozice Muzeum Bořka Šípka. V souvislosti s tímto záměrem projevil o prostory zájem Liberecký kraj.

„Ke komerčnímu využití se nabízí pronájem kanceláří státu pro potřeby stavebního úřadu, který by měl být po aktuálně schválené novele stavebního zákona zcela oddělený od samospráv,“ upřesnil starosta Dvořák. Samotnou koupi i konkrétní záměry využití budovy musí ještě schválit zastupitelé.

Secesní budova vznikla v letech 1903 až 1905 podle návrhu českolipského architekta a stavitele Emila F. Ruehra. Už tehdy sloužila pro potřeby pošty a spořitelny. Jde nejen o nejvýznamnější stavbu a dominantu Nového Boru, ale zároveň je díky svojí architektuře jednou z nejvýznamnějších staveb v celém Libereckém kraji.