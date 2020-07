Frontman skupiny Míra Wanek strávil v Boru své mládí, studoval na zdejší sklářské škole. Jako předskokan vystoupí novoborská kapela Tetrahop, hrající vlastní skladby na pomezí blues a funku.

Hudba UJD je punkově divoká, naléhavá, zároveň kompozičně náročná, do detailu propracovaná a s nadčasovými texty. Kapela se stala legendou nejen na české scéně, ale pronikla i do evropských klubů a vzápětí až na severoamerický kontinent a do Japonska, kde slavili a stále slaví úspěch při pravidelném koncertování.

Do současné doby reprezentovali českou kulturu svou originální hudbou ve více než 40 zemích (jen v USA přes 700 koncertů) na 4 kontinentech.



Složení kapely: Miroslav Wanek - kytara, klávesy, zpěv; Pepa Červinka - basa, zpěv; Adam Tomášek - trubka, zpěv; Vojtěch Bořil - bicí, tlesk, brek; Martin Velíšek – štětce.