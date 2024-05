Poslední rozloučení s mistrem sklářem Petrem Novotným proběhne v pátek 10. května na Lesním hřbitově v Novém Boru. Veřejný obřad se bude konat v 15 hodin.

Petr Novotný. | Foto: Město Nový Bor

Světově proslulý český sklář Petr Novotný zemřel v pátek 3. května po dlouhé nemoci. Bylo mu 72 let. Rodák z Ústí nad Orlicí absolvoval v letech 1967–1969 nejprve odborné učiliště sklářské a poté do roku 1972 Střední průmyslovou školu sklářskou v Novém Boru.

Za svou řemeslnou zručnost obdržel v roce 1983 titul Mistr sklářských řemesel a umění, o tři roky později ho na sympoziu v nizozemském Leerdamu pasovali mezi tři nejlepší skláře na světě.

Žák proslulého mistra Josefa Rozínka si mezitím stihnul jako vůbec první sklář ještě za totality postavil doma pícku, kde po práci v Crystalexu dělal vlastní věci. Zaměřil se na využívání starých tradičních sklářských technik a na výrobu historických replik.

Už v 80. letech minulého století se zúčastňoval zahraničních sympozií, později vedl sklářské kurzy nejen v Novém Boru, ale i v zahraničí. O své zkušenosti se dělil s budoucími skláři od Boru po New York a byl považován za nejlepšího foukače skla s mezinárodním renomé.

S technologem Liborem Fafalou a designerem Bořkem Šípkem založil v roce 1991 úspěšnou sklárnu Ajeto v Lindavě, kterou proslavily unikátní sklářské zakázky i výroba divadelních cen Thálie. Ajeto v roce 2017 prodali, Petr Novotný si ponechal provoz v Novém Boru a komplex hutě, muzea a restaurace přejmenoval na Novotný Glass Centrum. Součástí byla jeho vlastní umělecká škola, kde předával bohaté zkušenosti nastupující generaci sklářských řemeslníků a výtvarníků.

Petr Novotný také dlouhodobě podporoval pořádání mezinárodního sklářského sympozia IGS v Novém Boru, jeho konání svou iniciativou několikrát doslova zachránil. Už dvakrát měl vstoupit do síně slávy IGS, dal však přednost, jak říkal, „zasloužilejším“ umělcům. Svolil k tomu až letos. Uveden do síně slávy bude v říjnu při jubilejním XV. ročníku sympozia, bohužel už in memoriam.