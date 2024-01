V Novém Boru se bude v pondělí 22. ledna konat první dobrovolná dražba autovraků, které byly dlouhodobě odstavené v ulicích města. Vozidla s propadlou technickou kontrolou úředníci nechali v uplynulých měsících odtáhnout.

V Novém Boru proběhne první dražba autovraků. | Foto: Město Nový Bor

Auta, ke kterým se jejich majitelé nepřihlásili, teď město Nový Bor prodá zájemcům v aukci. „Bude se jednat o vůbec první způsob takového prodeje v Novém Boru. Do dražby jdou vozidla, u nichž jsme vyčerpali všechny možnosti, jak majitele kontaktovat,“ předeslal starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

V nabídce budou čtyři vozidla - Opel Zafira, Škoda Fabia, Seat Toledo a Škoda Felicia. Jejich cena byla stanovena odhadem soudního znalce. „Jde o technicky nezpůsobilá vozidla, která jsou vhodná na náhradní díly. Jejich vyvolávací ceny se tak pohybují v řádu sto korun,“ uvedl Jaromír Dvořák.

Zájemci se do dražby mohou aktivně zapojit od 15 hodin v městském areálu v Nádražní ulici (vedle Vedlejší koleje). „Prohlídka nabízených vozidel proběhne od 14 do 15 hodin, hlásit do dražby se mohou zájemci přímo na místě od 14:30 hodin,“ upřesnila vedoucí odboru správy majetku na novoborském městském úřadě Jitka Capouchová.

Podmínkou dražby je platba ihned na místě a odvoz auta na vlastní náklady nejdéle do pěti dnů. Pokud se některé vozy nevydraží, město je předá k ekologické likvidaci.Veškeré podrobnosti k dražbě jsou zveřejněné na úřední desce.

S odstraňováním autovraků, která zabírají místa na komunikacích včetně parkovišť, začala novoborská radnice předloni po změně novely o pozemních komunikacích. Ta v roce 2020 přinesla jednodušší definici vraku. Tím už není jen zrezivělé auto bez značek, které je od pohledu nepojízdné. Za autovrak je rovněž považovaný také vůz s minimálně šest měsíců propadlou technickou kontrolou.

Město eviduje ročně zhruba desítku dlouhodobě odstavených aut. Většinu se daří po komunikaci s vlastníky vyřešit. Pokud však na výzvy nereagují, vraky skončí na odstavném parkovišti.

„V odstraňování autovraků z veřejného prostranství jak přímo v Novém Boru, tak i v jeho částech budeme i nadále pokračovat,“ dodal Jaromír Dvořák.

Zdroj: Deník/Petra Hámová