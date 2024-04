Také Věra Kopecká souhlasí s rekonstrukcí, ale trvá na tom, že by koupaliště mělo v každém případě zůstat přírodní. Chodila tam už se svými dětmi a živočichy, kteří se v takovém prostředí vyskytují, považuje za zcela přirozené. „Určitě by se měla udělat nějaká částečná rekonstrukce, ale rozhodně v ekologickém duchu,“ vysvětlila Kopecká.

Novoboran Dalibor Šindelář si myslí, že město by si zrekonstruované koupaliště rozhodně zasloužilo. „Kdysi to bylo krásné koupaliště, voda byla nejlepší široko daleko. Nyní je její proud malý,“ povzdechl si a zavzpomínal, že původně mělo město postavit i krytý bazén. Petra Bohuňková by uvítala hlavně nové zázemí. „Pokud tam vyroste i nějaká nová hospůdka, tak to bude úplně perfektní,“ zamyslela se mladá žena.

„Součástí by měly být také dva objekty při vstupu do areálu. Ve větším by měla být umístěná pokladna, toalety a sprchy, zázemí pro personál, strojovna a místnosti pro bazénové technologie. Ve druhém, na místě stávající pokladny, by pak měly být šatní skříňky, převlékací kabinky, bezbariérové sociální zařízení a sprchy,“ popsal vedoucí odboru rozvoje města Jan Toms plány s tím, že kvůli svažitému pozemku bude třeba okolo bazénu vybudovat železobetonovou opěrnou zeď.

Náklady na stavbu 25metrového bazénu, dětského bazénu, vodních prvků, zázemí a terénních úprav se odhadují kolem 120 milionů korun. Teprve poté by se měla rekonstruovat i zbývající část areálu s přírodním koupalištěm. Starosta Vladimír Dvořák potvrdil, že město už delší dobu aktivně jedná. „Máme už hotovou projektovou dokumentaci. Problém byl trochu v předání majetku od TJ Jiskra městu, ale i to jsme po několika letech zvládli,“ vysvětlil.

Podívejte se, jak bude areál novoborského v budoucnu koupaliště vypadat:

Rekonstrukci koupaliště je vedení města připraveno zahájit na podzim roku 2025 a na jaře 2026, tedy mimo sezónu. „Ještě s tím však musí souhlasit zastupitelé v rozpočtu na příští rok,“ řekl muž v čele radnice. Letos tam zatím proběhne rekonstrukce kanalizace, která bude stát zhruba 1,3milionu korun. „V rámci předprojektové přípravy jsme odhalili havarijní stav kanalizačního řadu. Musíme tak vybudovat přeložku, která je navržená po nové trase tak, aby vedla po městských pozemcích. Kvůli podzemní vodě bude po celé délce obetonovaná,“ upřesnil Jan Toms.

Ve druhé etapě by měla projít proměnou i zbývající část areálu. „Ze stávajícího betonového koupaliště bychom rádi udělali biotop, ale zároveň by tam mohly vzniknout třeba sauny nebo další hřiště. K dalšímu zázemí a jeho podobě se bude moci vyjádřit veřejnost. Připomínky a návrhy občanů pak chceme zapracovat do projektové dokumentace,“ vysvětlil Dvořák. Tomu však bude předcházet architektonická soutěž, na níž zastupitelé města vyhradili finanční prostředky z letošního rozpočtu.

Podle starosty je město schopné projekt ufinancovat. „Jsme na to připraveni a budeme schopni tento areál také provozovat. Pokud najdeme vhodný dotační titul, podáme žádost. Ale jsme ochotni stavbu financovat částečně z městského rozpočtu a na část si vzít úvěr. Město nyní žádný nemá,“ řekl Jaromír Dvořák.

Součástí rekonstrukce by mělo být i nové restaurační zařízení. „V dalších krocích bychom chtěli zlikvidovat stávající infrastrukturu, tedy šatny a restauraci. I ta bude součástí nového projektu a občané se budou moci rozhodnout, co by tam dále rádi viděli,“ připomněl starosta.

Navazovat na nový biotop by měla i Novoborská Amazonie. Mokřadní park se soustavou mělkých tůní připravuje nezisková organizace Čmelák po dohodě s městem. „Toto místo by to pozdvihlo. A odmítám argumenty, že je provoz časově krátký apod. Domnívám se, že lidé tam dneska nechodí právě kvůli tomu, jak ta to tam vypadá,“ povzdechl si muž.

Pozemky v areálu koupaliště převedl jejich vlastník TJ Jiskra na město Nový Bor v roce 2021. To potvrdil i manažer spolku Ivan Zelenka a dodal, že se tak stalo za symbolickou jednu korunu, za kterou má nyní objekt v pronájmu zase TJ Jiskra. Připomněl však, že areál má svá omezení. „Koupaliště je postavené v podstatě na bažině a dlaždice pracují tlakem vody. Nikdy to tu nebude úplně rovné a tyto boční dlaždice, také nevypadají hezky, ale když se napustí voda, tak se srovnají,“ ukázal prstem na konstrukci vodní plochy.

Po napuštění z přírodního pramene, které by mělo trvat pět týdnů, bude zase areál v provozu. „Nechali jsme navézt písek, který se ještě pročistí a děti budou mít brouzdaliště bez toho, aby se nožkami dotýkaly dlaždic. Přály si to maminky,“ vysvětlil Zelenka.

S čištěním koupaliště pomáhali dobrovolní hasiči z Nového Boru. Zelenka podotýká, že i když koupaliště vypadá nevzhledně, za kvalitou vody si stojí. Přičítá ji silným spodním pramenům. „Vždycky jsme měli zeleného smajlíka od hygieny. Je to tu kontrolované každý měsíc. Koupaliště má velmi silný přítok spodních pramenů, takže s kvalitou vody tu nikdy nebyl problém. Ani se sinicemi,“ řekl hrdě a připomněl, že tu plavou i čolci, kteří jsou dle něj indikátory kvalitní vody. „Tím, že je koupaliště mezi stromy, tak do něj padá pyl, někdo je alergický, a nevypadá to dobře,“ vysvětlil.

Letos bude oproti loňsku na koupališti zavedené vstupné. „Vstup zdarma jsem bral jako poděkování Novoborákům, že se rozhodli sem investovat a doufal jsem, že se sem zase naučí chodit, ale byl jsem naivní. Myslel jsem si, že k areálu budou chovat jako my, jenže sem začali chodit skupinky, které nevidíte rádi,“ kroutil hlavou s tím, že tu opět bude muset být otevírací doba a dozor u vchodu.

Nicméně podotkl, že vstupné bude nízké. „Už pět nebo šest let se nezměnilo,“ řekl a dodal, že dospělý zaplatí 30 korun.