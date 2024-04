Novoborský Lesní hřbitov, obklopený malebnou krajinou a klidem, který přitahuje místní obyvatele i návštěvníky z okolí, se chystá na významné změny. Nekomfortní mobilní toalety nahradí nové sociální zařízení, v areálu vznikne zázemí pro správce a město počítá také s rozšířením celé lokality, protože ubývá pohřebních míst.

Hřbitov slouží nejen jako pietní místo, ale je i častým cílem výletníků, a to především v době pozdního jara, kdy tu rozkvétají stovky rododendronů. Některé jistě pamatují i založení zdejšího nevšedního areálu v letech 1907 až 1909. Proto je podle obyvatele Nového Boru Dalibora Šindeláře plánovaná modernizace dobrým rozhodnutím. Má jen obavu, aby cena nenarostla nesmyslně vysoko. „Lesní hřbitov je pěkný. Určitě si opravy zaslouží, ale nemělo by to být příliš drahé. Stačilo by nějaké jednoduché zařízení. Je pravda, že tam lidé jezdí za procházkami. Je to hezký hřbitov,“ myslí si starší muž.