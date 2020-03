Výjimkou by měla být pouze návštěva zdravotnického zařízení za účelem bezodkladné péče. Pokud potřebují zajistit nákupy potravin, drogerie a léků, doporučuje se požádat mladší rodinné příslušníky nebo sousedy. I v případě styku s těmito osobami je třeba dodržet minimální kontakt a dbát všech doporučení pro kontakt s jinými osobami. Osamocení senioři mohou využít pro nákupy dobrovolníky. Pro sjednání pomoci stačí kontaktovat pracovnice Městského úřadu Nový Bor Magdalenu Riedelovou nebo Petru Matouškovu, telefonní kontakt 487 712 456, 487 712 331 nebo 737 215 826.

Pro zajištění obědů mohou využít místní restaurace a jídelny, které jídlo na základě telefonické objednávky přivezou.

Retro Bufet - objednávky přijímají do 9:30 hod. (Nový Bor mimo Arnultovic do 10:30 hod.) na emailu davidkonrad@seznam.cz nebo na telefonu 607 041 842. Rozváží zdarma v lokalitách: Nový Bor, Pihel, Chotovice, Polevsko, Cvikov, Kunratice u Cvikova, Okrouhlá, Kamenický Šenov, Nový Oldřichov, Prysk. Ostatní lokality po domluvě. Cena menu boxu je 5 Kč.

La Plaza – objednávky na telefonním čísle 737 98 86 97, 731 91 84 20. Zajistí rozvoz obědů po Novém Boru zdarma, objednávky přijímá vždy do 14:00 hodin. Zajišťuje výdej jídel přes ulici v čase 10:00 – 14:00 hodin.

Restaurace Verona – objednávky na telefonním čísle 608 600 077. Rozvoz po Novém Boru.

La Piccolina - objednávky na telefonním čísle 603 534 700. Objednávky rozváží od pondělí do neděle od 11:00 do 21:50 hod., rozvoz po Novém Boru zdarma. Platit můžete hotově nebo nově i kartou nebo elektronickou stravenkou.

Hospůdka Štěstí - jídlo s sebou i s rozvozem, objednávky na tel. čísle 731 504 690 nebo 731 504 689.

Pizzerie Mamma Mia – možnost objednání neděle až čtvrtek od 11:00 do 21:30 hod., pátek a sobota od 11:00 do 23:30 hod. Telefonní kontakt pro objednávky 737 248 723.

Jídelna Kollmann – objednávky na telefonním čísle 602 479 955. Výdej možný přes ulici.