/FOTO, VIDEO/ V italském Miláně odstartoval největší světový festival designu a své originální instalace na něm tradičně představují i přední zástupci sklářského průmyslu z Českolipska – novoborský Lasvit a kamenickošenovská Preciosa Lighting. Obě společnosti si pro Milan Design Week připravili unikátní instalace.

Crystal Beat 2 společnost Preciosa Lighting. | Video: Preciosa Lighting

V ikonickém Palazzo Isimbardi v centru města je k vidění výstava Re/Creation, kterou připravila společnost Lasvit. Hlavním tahákem je instalace navržená uměleckým ředitelem Maximem Velčovským. Monumentální dílo s názvem Porta představuje různorodé aspekty lehaného skla.

Velčovského dílo bylo vyrobené v největší evropské sklářské peci ve sklárně TGK v Novém Boru. Největší kus měří téměř 5 metrů, všechny části mají ručně vyráběné reliéfy a slouží jako skleněné plátno vhodné pro konstrukční prvky v architektuře.

Výstava získala hlavní cenu Fuorisalone. V soutěži, v níž se představilo více než 1 100 projektů prezentovaných na milánském týdnu designu, vybrala odborná porota 16 nejvýraznějších z nich, kterým poté dala své hlasy designérská komunita a veřejnost. Česká sklářská společnost Lasvit se prosadila mezi špičkami ve světě umění, designu a technologií, včetně instalací umělce JR, společností Google, Zegna, Kia a Amazon.

Vítězství komentuje zakladatel Lasvitu Leon Jakimič: „Je to velký den pro český design a řemeslo. Přirovnal bych to k tomu, že Kolja získal Oscara za nejlepší zahraniční film. Až na to, že jsme to vyhráli celkově za nejlepší cenu, ne jen za "mimo Itálii".

Výstava představila také nový koncept designu osvětlení Bois de Cristal od Marie Čulenové, novou kolekci s názvem Nebula od Claesson Koivisto Rune a limitovanou edici svítidel Neverending Glory od Jana Plecháče a Henryho Wielguse. Architekturu přehlídky vytvořilo pražské studio Cirque Menu.

Funky pixely pulsují barvami a hudbou

Svět pixelové grafiky, videoher a raného digitálního umění promítla do hravé světelné instalace Crystal Beat 2 společnost Preciosa Lighting z Kamenického Šenova. Navrhli ji kreativní ředitelé Michael Vasku a Andreas Klug a skládá se ze 400 kusů důmyslně uspořádaných, ručně vyrobených křišťálových kostek. Ty obsahují 2000 individuálně programovatelných LED čipů reagujících na rytmus hudby.

Každá z kostek reprezentuje jeden pixel jako základní stavební jednotku obrazu. „Když návštěvník vstoupí do naší milánské expozice v Zona Tortona, čeká ho prostor, který stimuluje jeho smysly, a zároveň únik z ruchu a shonu města. Světelná instalace Crystal Beat 2 je zasazená do tmavého interiéru a návštěvníka zcela pohltí, vyvolá pocit nekonečna a probudí v něm vzpomínky na první setkání s digitálním světem,“ dodává druhý z dua kreativních ředitelů Andreas Klug.

Instalace Crystal Beat 2 se rovněž dostala na shortlist nejlepších expozic Fuorisalone Award 2024. Milan Design Week se letos koná od 15. do 21. dubna.