Lidem, kteří by žili v těsné blízkosti nově vzniklých domů se však záměr nelíbí. „Společně se 180 obyvateli sídliště jsme během pouhých 3 dní podepsali petici , že tady nechceme tyto domy budovat,“ řekl její iniciátor Petr Kaplánek, který by na nové byty hleděl z okna. Vysvětlil, že jednu plánovanou výstavbu místní odmítli již před 20 lety a tehdejší vedení města přislíbilo, že se v této lokalitě nic dalšího stavět nebude.

Zatím se počítá s celkem 34 bytovými jednotkami o velikosti 2kk nebo 3kk. Měly by být družstevní a Pozemní stavby by potenciálním zájemcům prodávaly družstevní podíly. Zhruba šest z nich by mělo získat město za poskytnuté pozemky , zbývající by byly nabídnuty družstevním podílníkům. Domy by měly být propojené podzemním parkovištěm, které má zajistit, že neubudou parkovací stání na sídlišti. Vzhled domů má kopírovat nejen s okolní výstavbu, ale také blízký les. Střechy mají být osázené zelení.

„Vykácejí zeleň, zahustí se to tu, lidé žijící v přilehlých panelácích přijdou o parkovací místa. Nehledě na to, že po dobu výstavby tu bude hluk a prach. Kdyby se tu stavěly rodinné domky, které jsem navrhoval, bylo by to ohleduplnější,“ uvedl. Dle něj existuje pro bytový komplex příhodnější místo. „Výše nad sídlištěm se nachází věžák, říká se tomu místu na Krausovce, tam má město pozemek, který je třikrát větší než tento,“ uvedl svůj tip.

Stanislav Kubát zase nechce přijít o krásné prostředí. „V zimě sem chodí srnky,“ řekl. Navíc i on má obavu o dostatek parkovacích míst a podzemnímu parkovišti nevěří. „Říkají, že postaví nové kapacitní parkoviště, ale v současnosti, když má každý dvě auta, tak nebude dostačující. Další místo ubere příjezdová cesta. Výstavba potrvá minimálně dva roky, bude se muset udělat přeložka elektriky a další věci, našemu domu se zničí životní prostředí,“ shrnul další negativa, která pociťuje.

Připomněl, že cesta vedoucí skrze sídliště k Lesnímu hřbitovu je velmi úzká. „Dva autobusy se nedokáží vyhnout. Nevím, jak si to představují,“ zakroutil hlavou.

Naopak Libuše Janáková nemá proti novým bytům žádné námitky. „Město zřejmě potřebuje nové byty, takže to je asi v pořádku. Nicméně hodně lidí z Rumburských hrdinů si stěžuje, že jim zmizí poslední zelené místo," uvedla. Dodala ale, že hned vedle je vyžití pro cyklisty. „Poblíž je přece cyklostezka a les a rozhodně to není k němu daleko. Netuším také, jak se to dotkne například dětských hřišť, pokud vím, je tam jedno. Hodilo by se postavit další. V plánu jsem viděla jen domy, ale nestudovala jsem ho," upřesnila.

Michal Vlach z bytového družstva podotkl, že na úvahy o dětském hřišti je ještě příliš brzy. „V tuhle chvíli jsme tuto problematiku neřešili, ale zázemí chceme určitě budovat. Jde nám o to, aby tam byla občanská vybavenost, nechyběly lavičky, prolézačky pro děti a podobně,“ upřesnil.

Podle Kaplánka by bylo vhodnější vystavět domy v prostoru bývalé sklárny Zahn, která se nachází hned naproti a jedná se o jeden z místních brownfieldů.

„Sklárna patřila před 25 lety Crystalexu. Město ji bohužel neodkoupilo, i když tu možnost mělo. Vlastní ji soukromník a k tomu patří nejen samotná sklárna, která dvě a půl dekády chátrá, ale ještě řada poměrně velkých pozemků okolo," řekl. Dle něj byl poslední dotaz na majitele ze strany města před osmi lety. „Tvrdí, že je tam ekologická zátěž, což je pravda, ale ty pozemky jsou obrovské," konstatoval Kaplánek.

To potvrdil i starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. „Je tam velká ekologická zátěž a není to majetek města,“ uvedl. Dle něj nemá smyl, aby město bývalou sklárnu vykoupilo. „Proč bychom měli usilovat o její vykoupení? Potřebujeme opravovat komunikace a tak dále,“ odpověděl na dotaz Deníku.

Dle starosty se většiny obyvatel města případná výstavba dvou bytových domů nedotkne a nedojde ani k výraznému kácení dřevin a keřů. „Město se o kvalitní dřeviny stará, důkazem je školka a nově vysázené dřeviny v bezprostřední blízkosti místa uvažované stavby,“ uvedl v dopise zaslaném Kaplánkovi, v němž zodpovídal jeho dotazy.

Kaplánek však argumentuje, že kácení se týká i vzrostlých stromů. „Jsou tu vysoké stromy, a pokud mají být domy 8 metrů od lesa, tak se vykácí i tohle,“ ukázal směrem k zalesněnému prostoru a podotkl, že to znehodnotí lokalitu.

Městu dle starosty také nehrozí žádné investorské riziko. „Zda se podaří či nepodaří byty obsadit, by bylo věcí SBD Pozemní stavby Liberec. Město by hospodařilo s byty, které by si u družstva zaplatilo. A to učiní tehdy, pokud bude zájem a zastupitelstvo města tuto koupi schválí,“ uvedl dále v dopise.

Mluvčí Nového Boru Radmila Pokorná potvrdila, že výstavba na sídlišti Rumburských hrdinů je pouze ve fázi záměru. „Zda a jak bude případně realizován, je podmíněno nejen souhlasem zastupitelstva města, ale také příslušných orgánů a institucí, které se k případné budoucí žádosti o povolení stavby musí podle zákona vyjádřit,“ uvedla.

Dle jejích slov byla zmíněná plocha vždy určena pro bytovou výstavbu.

