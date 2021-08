Několikaměsíční přerušení hojně využívané silnice II/268 v Novém Boru je sice mrzutost, ale podle silničářů naprostá nutnost. Za běžné situace prakticky nepostřehnutelný propustek pro bezejmenný potůček dávno dožil a jeho přestavba byla neodkladná. K lítosti řady motoristů, kvůli tomu není možné využívat silnici jako příjezd i výjezd na silnici do Svoru a tím i hlavní tah I/13 mezi Děčínem a Libercem. Už od konce června, za restaurací Havranky, u kynologického cvičiště žádná vozidla neprojedou. Stavbu nového propustku a opravu silnice dostala za úkol krajská společnost Silnice LK, a. s. I když podle odborníků stavební práce zkomplikovaly vážné problémy s nevhodným podložím, Silnice LK ujišťují, že původně stanovený termín dokončení díla, které vyjde zhruba na sedm milionů korun, i přes technické obtíže skončí do konce listopadu, jak se původně zavázali.

„Původní projekt je kompletně změněný. Myslím, že tady odvádíme hodně seriozní, důkladnou a profesionální práci,“ prohlásil předseda představenstva společnosti Silnice LK Petr Správka. Jak Deníku na místě vysvětlil, v místě poškozené silnice stavbaři oddhalili velmi nevhodné geologické prostředí, s kterým nepočítal ani projekt: „Hydrogeologický průzkum se dělal, ale ne takový, aby byl podvrtán ten starý propustek. A tak realita oproti projektu a plánu je jiná,“ řekl Správka.

Podle něj byl nenápadný mostek vybudován našimi předky na přelomu století, velmi kvalitně, ale už nebyl připraven na současnou těžkou nákladní dopravu. Až v průběhu 70. let 20. století byl na propustek napasován jakýsi betonový sarkofág, který podle silničářů nebyl úplně šťastně řešený a velkým provozem a zatížením se provalil. Kvůli tomu už tady byla nějaký čas omezena rychlost i šíře vozovky. „Narazili jsme na písčito-jílovité podloží. Neustále tu čerpáme vodu, už jsme museli jít o 2 metry hlouběji než mělo být původně, a potok svedli na stranu. Škodí nám i časté dešťové přívaly,“ vysvětlil Petr Správka, manažer, co se ve stavebním průmyslu pohybuje dlouhá léta a mimochodem získal zkušenosti i na stavbě celého města v Kalifornii.

Podle dřívějších informací z novoborské radnice měla rekonstrukce inkriminovaného místa oblíbené silnice začít již před rokem, což by městskému provozu v letos uzavírkami a dalšími stavbami více zasaženému, ulevilo. Podle šéfa Silnic LK ovšem bylo vypracování projektu a schvalovací proces delší než čekali. „My jsme začali hned pracovat, intenzivně a kromě neděle a pokud počasí dovolí tak práce běží,“ uvedl Správka a zopakoval, že komplikací, co je zastihla bylo velice složité geologické podloží, jinými slovy „blata“: „Pozvali jsme sem i největší kapacitu v ČR geotechnika pana Lidmilu, ten nám pomohl vyřešit další postup. Už máme dokončenou zakládací spáru, podařilo se jí zhutnit a vyčerpat tak, aby to tady vydrželo alespoň dalších 150 let,“ komentoval. Jeho lidé právě provádí armování. „Ve finále, až práci dokončíme, tady bude jen krásná silnice, nikdo nic nepozná. Uvnitř vytvoříme klasický propustek ze železobetonu, který přikryjí vrstvy materiálu,“ shrnul.

Tak náročné práce, překopání silnice jsou nutné kvůli vodě, která vyvěrá z přilehlého lesa. V letech sucha tady byla téměř neznatelná, ale v současnosti, kdy se vrátily srážky na původní úroveň, je tu běžný potok, který má svou vydatnost. „U silnice tu jsou standardní blata a támhle pak pokračuje dál,“ ukázal stavební inženýr a člen představenstva Petr Finkous, který patří mezi nejlepší odborníky v oboru. Za nesmírně důležité považuje zvládnutí zakládání stavby. „Později, v horních vrstvách se toho nedá už tolik zkazit. Tahle fáze nešla ošidit, museli jsme ji udělat jenom dobře,“ řekl Finkous. Jak soudil, vzhledem k nepříjemné počáteční komplikaci bude oproti projektu nutné dodat o 40 procent více materiálu. Vybagrované hromady, nyní složené podél silnice, jsou podle inženýra Finkouse materiál, který nelze zpětně použít. „Je to bláto, nejde zhutnit, jak je nezbytné. Proto my musíme i ten svah doplnit úplně jiným materiálem, který budeme přivážet.“ Jedná se o materiál na stabilizaci svahů to znamená kotvy, geomříže, samozřejmě zásypový materiál, který splňuje předepsanou kvalitu. Tu prověřují zatěžkávací zkoušky.

„Všechny práce tady vykonáváme opravdu naprosto zodpovědně tak, abychom se k dílu už nemuseli nikdy v dlouhé budoucnosti vracet,“ zmínil Finkous.