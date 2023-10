Oplocení skateparku v novoborské Revoluční ulici, který prošel revitalizací před osmi lety, padlo za oběť řádění neznámého vandala či partičky nenechavců.

Vandalové způsobili na areálu skateparku v Novém Boru škodu za 66 tisíc korun. | Foto: PČR

K poničení došlo v rozmezí od 12. do 18. září a pachatel či pachatelé na straně přilehlé k autobusovému nádraží po celé jeho délce rozpletli nebo úplně vytrhali pletivo, které z části pošlapali. Na některých místech také vyvrátili opěrné sloupky oplocení. „Navrácení oplocení do původního stavu město nyní vyjde na desítky tisíc korun, vznikla škoda za více jak 66 tisíc korun,“ informovala mluvčí krajské policie Ivana Baláková.

Skatepark v Novém Boru je oblíbeným místem místní i přespolní mládeže. Otevřený je od pondělí do pátku od 10 do 19 hodin a o víkendu a o prázdninách od 9 do 20 hodin. Na konci prázdnin došlo k jeho krátkému uzavření z důvody odstranění závady na kombinovaných překážkách. Na opravě spolu s pracovníky technické čety spolupracoval například i jeden dobrovolník z řad rodičů dětí, které skatepark pravidelně navštěvují.

„Po aktérech vandalského řádění nyní intenzivně pátráme. Za přečin poškození cizí věci hrozí pachateli až jeden rok odnětí svobody. Pokud nám můžete pomoci případ objasnit, kontaktujte nás neprodleně na lince 158,“ dodala Baláková.