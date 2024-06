Dětští hasiči z Českolipska, Německa i Polska se chystají na pokus o nový český rekord v dálkovém vedení vody. V sobotu 15. června mají v plánu propojit hadice do délky přes deset kilometrů mezi Sloupem v Čechách, Radvancem a Novým Borem. Akci doplní bohatý program.

Dětští hasiči ze Sloupu v Čehách. | Foto: Dětská hasičská řeka

Malí dětští hasiči ze zájmového kroužku SDH ve Sloupu v Čechách se inspirovali u dospělých dobrovolných hasičů, kteří před třiadvaceti lety v Ralsku pokořili světový rekord v délce natažených hadic a dálkové dopravě vody. Tu na 1200 hasičů táhlo ze Starých Splavů až na bývalé vojenské letiště u Hradčan. Celkem 131 jednotek z celé země tehdy dokázalo rozvinout a propojit hadice do délky 47,2 km.

Do unikátní hasičské řeky se třetí červnovou sobotu zapojí děti ve věku od 4 do 15 let z družstev nejen z okolních obcí a měst, ale také z Polska a Německa. Široká veřejnost je může podpořit po celé trase rekordu, která povede po cyklistickém okruhu spojující tři obce.

„Od 13 hodin malí hasiči pomocí požárních hadic typu B a přenosných čerpadel potáhnou vodu ze sloupského koupaliště přes Radvanec a po bezmála pěti kilometrech a překonání výškového rozdílu 73 metrů se dostanou na náměstí Míru v Novém Boru. Poté se voda vrátí zpět do Sloupu v Čechách. Tím vznikne nový český rekord v délce 10,2 kilometrů hadicového vedení provedeném dětmi hasiči,“ řekl za pořadatelský tým David Sobotka.

Městské slavnosti v České Lípě nabídnou koncerty, Neckyádu i rytířské ležení

Součástí pokusu o rekord bude doprovodný program. Na novoborském náměstí Míru se od 12 hodin představí složky Integrovaného záchranného systému, v akci se předvede Hipologická a kynologická jednotka PČR. Na 14. hodinu je naplánovaná dětská hasičská fontána.

Podvečer a noc bude na koupališti ve Sloupu v Čechách patřit hudebním vystoupením skupin Na3si (19:00), Záchranka (21:00) a velké hasičské fontáně (22:30). Večer ukončí after party DJ Martina Dejdara (23:00).

Akce si vyžádá dopravní omezení v Novém Boru. V ulicích V Hájku a Kalinova bude od 6 do 17 hodin omezen provoz a parkování automobilů. Pořadatelé prosí obyvatele, aby v uvedený den zaparkovali své automobily na jiném místě než obvykle. Náměstí Míru bude od půlnoci do 17 hodin uzavřeno. Uzavřeny pro cyklisty budou také obě cyklistické stezky z Nového Boru do Radvance a Sloupu v Čechách a rovněž novoborský cyklistický areál. Na bezpečnost provozu a dodržování dopravních opatření budou dohlížet pořadatelé hasiči, hlídky městské policie, Policie ČR a Hipologické jednotky Policie ČR.