Ve věku 72 let zemřel v pátek 3. května světově proslulý český sklář Petr Novotný, který byl celoživotně spjat s Novoborskem. Informoval o tom Liberecký kraj, s nímž sklář spolupracoval na projektu Křišťálové údolí (Crystal Valley).

Petr Novotný se narodil 9. ledna 1952 v Ústí nad Orlicí. V letech 1967–1969 absolvoval nejprve odborné učiliště sklářské a poté do roku 1972 Střední průmyslovou školu sklářskou v Novém Boru.

Po vojně začal pracovat v novoborském podniku Crystalex. Byl asistentem známého sklářského mistra Josefa Rozinka, který realizoval návrhy významných sklářských výtvarníků a designérů, například René Roubíčka nebo Pavla Hlavy. Již v 80. letech si Novotný zřídil ve svém rodinném domě plynem vytápěnou sklářskou pícku na 5 kg skloviny, kde vyráběl ve volném čase jednoduché skleněné výrobky. Postupně se zaměřil také na repliky historických sklenic z lesního skla.

Už v 80. letech minulého století se zúčastňoval zahraničních sympozií, později vedl sklářské kurzy nejen v Novém Boru, ale i v zahraničí.

Sám říkal, že dobrý sklář je ten, který toho hodně umí. A čím víc toho dokáže, tím lepší je. Za svou řemeslnou zručnost obdržel v roce 1983 titul Mistr sklářských řemesel a umění, o tři roky později ho na sympoziu v nizozemském Leerdamu pasovali mezi tři nejlepší skláře na světě.

Roku 1992 byl u rekonstrukce zchátralé budovy bývalé německé barvírny látek v Lindavě. Spolu s technologem Liborem Fafalou a uměleckým ředitelem Bořkem Šípkem zde otevřeli v roce 1994 sklárnu AJETO.

„Tato zpráva nás velmi zasáhla, byl jedním ze zakladatelů naší sklárny, jeden z nejlepších sklářských mistrů, upřímnou soustrast celé rodině a všem blízkým,“ reagovala na zprávu o smrti Novotného sklárna Ajeto na sociálních sítích.

V roce 2017 prodal Petr Novotný lindavskou sklárnu AJETO firmě Lasvit a areál v Novém Boru, kde od roku 2004 budoval své vlastní sklářské království, přejmenoval na Novotny Glass Centrum. Jeho součástí je muzeum, restaurace, huť i sklářský klub s kulečníkovými stoly (Novotný to s tágem uměl stejně dobře jako se sklářskou píšťalou).

Součástí byla jeho vlastní umělecká škola, kde předával bohaté zkušenosti nastupující generaci sklářských řemeslníků a výtvarníků. Učil je, že musí být pracovití, ochotní a nebýt nafrnění.

O své zkušenosti se dělil s budoucími skláři od Nového Boru po New York a byl považován za nejlepšího foukače skla s mezinárodním renomé. Hrál také také na banjo v uskupení Ajeto Dixieland a měl rád golf.

V roce 2019 získal Petr Novotný Městskou cenu Ď, kterou Nový Bor uděluje už od roku 2011. Vedle výchovy a vzdělávání mladých sklářů bylo důvodem poděkování také to, jak se ujal „novoborského Forresta Gumpa“ Zdeňka Žigy alias Grýši, který je zbavený svéprávnosti. Po smrti maminky, která se o něj starala, hrozilo, že bude muset do ústavu sociální péče. Petr Novotný našel náhradní řešení. Poskytl mu malý byt ve svém sklářském komplexu a nechal jej pomáhat v huti.

Tak jako „zachránil“ Grýšu, zachránil pro Nový Bor Mezinárodní sklářské sympozium IGS. V roce 1994 jej odvážně pořádal úplně sám, o tři roky později přesvědčil tehdejšího generálního ředitele Crystalexu, aby se jako organizátor připojil k němu a sklářské průmyslovce. Už dvakrát měl vstoupit do síně slávy IGS, dal však přednost, jak říkal, „zasloužilejším“ umělcům. Uveden do ní bude při letošním jubilejním ročníku IGS in memoriam.