V Novém Boru opravili sportovní areál ZŠ U Lesa, chystá se otevření

S návratem dětí do školních lavic město Nový Bor spojilo slavnostní otevření nově zrekonstruovaného hřiště při ZŠ U Lesa. To předá starosta Jaromír Dvořák do užívání žákům ve středu 21. září v 11 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock