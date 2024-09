Šič/ka - operátor/ka šicího stroje Požadujeme: - manuální zručnost - schopnost se učit, kvalitně odvedenou práci a zodpovědnost - schopnost pracovat v kolektivu a odolnost vůči stresu (schopnost pracovat pod tlakem) Nabízíme: - dotovaná cena obědů, doprava zdarma do zaměstnání, 13. a 14. mzda, týden placeného volna nad rámec dovolené, příspěvek na penzijní spoření, bonusy za kvalitu a docházku, dárky pro zaměstnance První kontakt osobně v pracovní dny od 8:00 do 10:30 hod., telefonicky v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod.nebo emailem. 23 000 Kč

Detail nabízené práce